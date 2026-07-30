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Accidents évités de justesse avec des bateaux sur les lacs bernois

Keystone-SDA

La chaleur incite de nombreuses personnes à piquer une tête dans les eaux fraîches des lacs bernois de Thoune et de Brienz. Mais cette activité n'est pas sans risque, la baignade, la plongée ou le paddle pouvant conduire à des situations délicates avec les bateaux de ligne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour éviter des incidents, la société de navigation de la compagnie du BLS appelle à la prudence et au respect mutuel. Presque chaque jour, les capitaines sont confrontés à des situations dangereuses, constate BLS Schifffahrt dans un communiqué publié jeudi.

La semaine dernière, la société qui exploite des bateaux sur les lacs de Thoune et de Brienz a enregistré trois situations critiques: un baigneur a nagé devant la roue à aubes d’un navire, des plongeurs se sont trouvés à proximité de l’hélice d’un bateau et un nageur a plongé à l’eau derrière un bateau d’excursion effectuant une manœuvre en marche arrière et s’est retrouvé à moins d’un mètre de l’hélice.

Grâce à la vigilance de l’équipage, aucun accident n’est à déplorer. La compagnie BLS Schifffahrt met toutefois expressément en garde contre les dangers liés à une approche d’un bateau d’excursion. Les hélices et les roues à aubes constituent un danger qui est souvent sous-estimé pour les baigneurs.

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