Accord entre les Etats-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre

Keystone-SDA

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin "de façon immédiate et permanente" à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais. Une cérémonie de signature aura lieu vendredi à Genève.

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(Keystone-ATS) «L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé», a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social quelques minutes après l’annonce pakistanaise.

«J’autorise pleinement la réouverture du détroit d’Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!»

Cet accord «apportera la paix à l’ensemble du Moyen-Orient», a ensuite affirmé le président américain dans un autre message. Dans cette publication, Donald Trump a précisé que la réouverture du détroit interviendrait après la signature de l’accord vendredi à Genève, en Suisse, et non immédiatement, comme son premier message le suggérait.

Pourparlers techniques

L’accord avec les Etats-Unis prévoit «la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban», a déclaré pour sa part sur la télévision d’Etat le vice-ministre iranien des affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.

«Maintenant que l’accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en oeuvre jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature», a écrit sur le réseau social X le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur clé de la guerre au Moyen-Orient.

Le vice-président américain JD Vance a fait savoir qu’il prévoyait d’assister à cette cérémonie à Genève et que la participation de Donald Trump était à ce stade «possible».

Sous pression dans son pays pour sortir d’un conflit impopulaire, qui a aussi ébranlé l’économie mondiale, Donald Trump doit rencontrer cette semaine dirigeants des grandes puissances lors du sommet du G7 à Evian-les-Bains, en France.

Milliers de morts

«L’objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d’Ormuz dans la durée, et évidemment la conclusion d’un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran», a déclaré dimanche soir le président français Emmanuel Macron.

Déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes, la guerre a embrasé le Moyen-Orient et fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 8 avril, Washington et Téhéran cherchaient un accord, mais les négociations butaient sur de nombreux points: programme nucléaire iranien, contrôle du détroit d’Ormuz, crucial pour le commerce mondial d’hydrocarbures, levée des sanctions visant Téhéran ou encore inclusion du Liban.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l’Iran. Depuis, Israël pilonne son voisin, disant vouloir «éliminer» le mouvement chiite, qui cible lui ses positions et son territoire. Les frappes israéliennes ont fait plus de 3700 morts depuis début mars, selon Beyrouth.