Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février

Keystone-SDA

Le rappeur Naps sera jugé du 16 au 19 février par la cour criminelle départementale, a appris mardi l'AFP de source judiciaire. Il est accusé d'avoir violé une femme pendant son sommeil à l'automne 2021 à Paris.

1 minute

(Keystone-ATS) Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, notamment connu pour le tube «La kiffance», nie les accusations. L’affaire a débuté en octobre 2021 par la plainte d’une jeune femme qui avait expliqué avoir suivi avec d’autres amies le rappeur dans sa chambre d’hôtel. «Les jeunes femmes s’étaient endormies et l’une dit avoir été réveillée par un rapport sexuel pour lequel elle n’avait pas consenti», selon le parquet.

Il y a un an, la cour d’appel de Paris a confirmé la tenue d’un procès en validant «l’ensemble des charges retenues au terme de trois ans d’investigations». «Naps se présentera à son procès en toute sérénité, avec le même état d’esprit qui était le sien pendant l’instruction», avait alors assuré son avocat.

A l’été 2024, dans un autre dossier, le trentenaire a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles dans le Var après les plaintes de trois jeunes femmes, des faits qu’il nie également. Le chanteur reste très suivi sur les réseaux sociaux, avec un million d’abonnés sur Instagram par exemple. Il a sorti son dixième album en juin 2024.