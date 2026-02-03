Achat d’alcool par des mineurs en Valais: trop peu de contrôles

Keystone-SDA

Près de 60% des établissements publics valaisans continuent de négliger de demander la carte d'identité à leurs jeunes clients. Le constat émane de la campagne d'achats-tests 2025, effectuée par Promotion santé Valais.

(Keystone-ATS) Selon l’étude réalisée l’an dernier, seuls quatre établissements sur dix ont demandé une pièce d’identité aux jeunes testeurs (41% pour l’alcool et 42% pour les produits nicotinés). «Ces résultats appellent à un renforcement de la régulation et à des contrôles plus systématiques afin de mieux protéger la jeunesse», a estimé Promotion santé Valais, lors d’une conférence de presse, ce mardi.

Plus globalement, les résultats de l’an dernier montrent que 76% des établissements publics contrôlés ont respecté la limite d’âge en vigueur pour la vente d’alcool et 74% pour les produits nicotinés.

En 2024, les taux atteints avaient été respectivement de 88 et 85%. La campagne s’était alors déroulée dans quatre régions, soit celles de Nendaz, Rarogne-Oriental, Savièse-Ayent et dans le Val de Bagnes, via la visite des mineurs accompagnés d’un professionnel de Promotion santé Valais. «La différence se situe dans la sensibilité des établissements à la thématique qui peut varier d’une année à l’autre», a résumé l’association.

Progrès encore insuffisants

Au total, 29 tests ont été réalisés pour l’alcool et 43 pour les produits nicotinés, incluant notamment les vaporettes jetables et le snus, très prisés par les jeunes. La campagne 2025 s’est déroulée dans 32 communes de la région Anniviers, Chalais et Chippis et dans celle de Fully, Leytron, Riddes et Saxon (Deux Rives). Des tests ont également été effectués dans les régions de Loèche et de Rarogne occidental, dans le Haut-Valais.

«Malgré les efforts de sensibilisation, une part non négligeable des établissements continue de vendre ces produits à des mineurs», a souligné Promotion santé Valais. Ce constat souligne la nécessité de renforcer non seulement la sensibilisation, mais également la répression.

A proximité des cycles d’orientation

La campagne 2025 a bouclé un cycle de cinq années de tests (2018, 2019, 2023, 2024 et 2025) ayant couvert l’ensemble du canton du Valais. Au total, 81% des 192 établissements testés ont respecté la loi en refusant la vente d’alcool aux jeunes acheteurs tests et 78% des 241 commerces ont respecté la législation sur les produits nicotinés.

«Après 17 ans d’efforts en matière de sensibilisation et de prévention, un plafond d’environ 20% de ventes illégales persiste. Les nouvelles bases légales fédérales relatives aux achats-tests arrivent donc à point nommé», a encore avoué Promotion santé Valais. «Elles permettront notamment, dans le cadre d’une nouvelle campagne de trois ans, de sanctionner les établissements n’ayant pas formé leur personnel de manière adéquate».

Les commerces situés à proximité des 37 cycles d’orientation seront testés entre 2026 et 2028, à raison de 40 tests alcool et 40 tests produits nicotinés par an.