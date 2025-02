Acier et aluminium: l’Europe promet une réponse ferme à Trump

L'UE a promis mardi une réponse ferme à l'imposition de droits de douane massifs et généralisés sur l'acier et l'aluminium entrant aux Etats-Unis. Cette décision de Donald Trump constitue un nouvel acte dans la guerre commerciale lancée par le président américain.

(Keystone-ATS) Le républicain a signé deux décrets lundi soir. « Aujourd’hui, je simplifie nos droits de douane sur l’acier et l’aluminium afin que tout le monde comprenne ce que cela signifie. C’est 25%, sans exception ou exemption. Et c’est tous les pays », a-t-il dit à la presse, depuis la Maison Blanche.

Evoquant des risques pour la « sécurité nationale », M. Trump a ensuite annoncé, dans des décrets, que ces nouvelles règles s’appliqueront « à partir du 12 mars ».

Sans exception

Concrètement, les textes imposent des droits de douane relevés à 25% sur l’acier et l’aluminium d’où qu’ils viennent, y compris de partenaires économiques qui bénéficiaient auparavant d’exemptions, comme le Canada, le Mexique ou l’Union européenne.

« Toutes les importations d’articles en acier et d’articles dérivés de l’acier provenant d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Canada, des pays de l’Union européenne, du Japon, du Mexique, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni » sont concernées, indique l’un des textes. L’autre vise « toutes les importations d’articles en aluminium et dérivés de l’aluminium provenant d’Argentine, d’Australie, du Canada, du Mexique, des pays de l’Union européenne et du Royaume-Uni ».

Riposte européenne

« Les droits de douane injustifiés imposés à l’UE ne resteront pas sans réponse: ils donneront lieu à des contre-mesures fermes et proportionnées », a assuré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a dit que « si les Etats-Unis ne nous laissent pas d’autre choix, l’Union européenne réagira ensemble ».

Dans son argumentaire, Donald Trump accuse notamment certains de ces pays de servir de plaque tournante pour réexpédier vers les Etats-Unis de l’acier ou de l’aluminium en provenance de Chine. Pékin et Washington se livrent une concurrence féroce pour la prééminence mondiale dans tous les domaines: économique, militaire, technologique, commercial.

« Certains pays ont accueilli des investissements de pays comme la Chine, cherchant à exploiter les accords pour obtenir un accès préférentiel au marché américain », écrit le président américain dans son décret sur l’acier.

« Les producteurs chinois profitent de l’exclusion générale du Mexique des droits de douane pour acheminer l’aluminium chinois vers les États-Unis via le Mexique », écrit-il dans celui sur l’aluminium.

« Un coup dévastateur »

Ces mesures affecteraient particulièrement le Canada, principal fournisseur d’acier et d’aluminium des Etats-Unis. Ces droits de douane « seraient totalement injustifiés », a réagi le ministre canadien de l’Industrie François-Philippe Champagne. Il a promis une réponse « claire et mesurée », sans donner plus de détails.

Le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud sont aussi d’importants fournisseurs d’acier. La fédération de l’acier au Royaume-Uni, UK Steel, s’est inquiétée d’un « coup dévastateur » pour un secteur déjà en perte de vitesse.

L’annonce pourrait aussi avoir un effet délétère sur certains secteurs d’activité aux Etats-Unis. « L’acier, l’aluminium sont des matières premières cruciales pour les industriels américains, y compris à l’export », a averti Maurice Obstfeld, expert au Peterson Institute for International Economics.

Marchés financiers insensibles

Les marchés financiers restaient toutefois insensibles à cette perspective, tant en Asie qu’à l’ouverture en Europe. « Les investisseurs semblent clairement souffrir d’une fatigue des gros titres et d’un épuisement après des semaines de tensions liées aux taxes », estime Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Lors de son premier mandat (2017-21), Donald Trump avait déjà imposé des droits de douane de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium. Ces mesures avaient ensuite été levées, pour beaucoup, par lui-même ou par son successeur démocrate Joe Biden.

Par ailleurs, Donald Trump a aussi affirmé dimanche qu’il annoncerait « mardi ou mercredi » des « droits de douane réciproques », afin d’aligner la taxation des produits entrant aux Etats-Unis sur la manière dont sont taxés les produits américains à l’étranger.

Déficit commercial

Les droits de douane sont le principal levier de la politique économique de Donald Trump, qui veut résorber le déficit commercial américain tout en mettant la pression sur ses partenaires économiques, dont certains tentent de se concilier les bonnes grâces américaines.

Certaines grandes entreprises envisagent de leur côté d’accroître leurs investissements aux Etats-Unis pour montrer patte blanche, tels les constructeurs Toyota et Isuzu Motors. Le géant mondial du pneu Michelin affirme ne plus être « en capacité d’exporter depuis l’Europe » et réfléchit à accélérer ses investissements aux Etats-Unis pour contrer les hausses de droits de douane promises.

Jusqu’ici, Donald Trump a davantage mis la pression sur les partenaires des Etats-Unis que sur le grand rival chinois, soumis depuis mardi à des droits de douane de 10% en plus de ceux déjà existants.

Les mesures de rétorsion, à base de surtaxes ciblées sur certains produits américains, sont entrées en vigueur lundi. Elles portent sur 14 milliards de dollars de biens américains, tandis que les droits de douane annoncés par le président américain concernent 525 milliards de dollars de biens chinois.