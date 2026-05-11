«Le maintien de prix élevés du pétrole peut rendre les énergies renouvelables plus attractives»

Robert Piconi est président du conseil d'administration, cofondateur et directeur général d'Energy Vault; il est chargé de la vision globale, de l'orientation stratégique et des performances opérationnelles de l'entreprise. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Série CEO spotlight , Épisode 2: Robert Piconi, président et CEO d’Energy Vault, estime que la hausse du prix du pétrole pourrait favoriser l’essor des énergies renouvelables et des solutions de stockage d’énergie. Interview.

13 minutes

Philippe Monnier Double national suisse-mexicain, Philippe Monnier a grandi au Japon, au Mexique et en Suisse et a résidé dans sept autres pays, notamment aux Etats-Unis, en Chine et à Singapour. Passionné par le journalisme et les entreprises, il a notamment été cadre supérieur dans plusieurs sociétés multinationales, a fondé trois entreprises et a dirigé le Greater Geneva Bern area, l’agence de promotion économique de la Suisse occidentale. Autres langues: 2 English en High oil prices could boost renewables, says Energy Vault CEO original lire plus High oil prices could boost renewables, says Energy Vault CEO

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Energy Vault, une entreprise spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie pour les sources renouvelables telles que le solaire et l’éolien, fait figure d’exception parmi les sociétés suisses. Elle a fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE) en 2022 via une procédure accélérée appelée SPAC (Special Purpose Acquisition Company), après avoir levé plus de 200 millions de dollars (156 millions de francs suisses) lors de son lancement, un record pour une start-up.

Swissinfo s’est entretenu avec Robert Piconi, cofondateur, président et CEO d’Energy Vault, à Lugano, dans le canton du Tessin. Il explique pourquoi l’entreprise a implanté une partie de ses activités aux États-Unis et comment elle tire parti de la volatilité des prix de l’électricité.

Swissinfo: Comment êtes-vous affectés par les tensions géopolitiques actuelles, notamment les droits de douane américains et l’instabilité persistante au Moyen-Orient?

Robert Piconi: Ces tensions génèrent de l’incertitude et incitent les investisseurs à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, comme l’or et les obligations. Les droits de douane américains ont eu un impact significatif sur nos activités, limitant de fait notre accès au marché américain, dans la mesure où une grande partie de notre chaîne d’approvisionnement en batteries dépend de la Chine.

Nous estimons que les récentes tensions au Moyen-Orient ont entraîné un impact négatif d’environ 25 à 30% sur la valorisation de notre action, compensant ainsi une partie des gains enregistrés grâce à nos solides performances en 2025. Par ailleurs, le maintien de prix élevés du pétrole peut rendre les énergies renouvelables et les solutions de stockage d’énergie plus attractives.

Kai Reusser, Swissinfo

La crise énergétique et la flambée des prix du pétrole ont-elles déjà suscité un intérêt accru de la part de vos clients?

Absolument. Nous constatons une nette augmentation des demandes d’information ainsi que des commandes fermes pour nos solutions de stockage d’énergie par batteries, tant sur les marchés américain qu’européen.

La volatilité persistante des marchés mondiaux de l’énergie a profondément modifié les priorités des entreprises, désormais orientées vers la sécurité énergétique et la stabilité des coûts à long terme. Cette tendance est aujourd’hui amplifiée par la croissance exponentielle de la demande d’électricité liée à l’IA, aux centres de données et à l’expansion des infrastructures numériques. Le besoin d’une alimentation électrique fiable et évolutive est devenu immédiat et massif.

Par conséquent, l’engagement de nos clients est rapidement passé d’un intérêt théorique à une mise en œuvre concrète à grande échelle. Ils acquièrent activement nos solutions de stockage de moyenne et longue durée afin de sécuriser la production d’énergies renouvelables intermittentes et de garantir la stabilité du réseau 24h/24 et 7j/7 face à des pressions de charge sans précédent. Si notre croissance reste ancrée dans des tendances structurelles telles que la décarbonation et la modernisation du réseau, le contexte macroéconomique actuel a considérablement accéléré le rythme et l’ampleur de notre portefeuille de projets commerciaux.

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Par ailleurs, plusieurs pays ralentissent leurs engagements en matière d’énergies vertes. Quel impact cela a-t-il sur Energy Vault?

Si certains gouvernements réévaluent leurs politiques – l’administration américaine actuelle, par exemple, a exprimé son scepticisme à l’égard des technologies éoliennes en raison de leurs coûts élevés – la demande sous-jacente d’électricité demeure extrêmement forte et continue de soutenir la croissance des solutions de stockage d’énergie.

Ainsi, l’expansion des infrastructures d’IA – portée par des géants du cloud comme Meta, Microsoft et Amazon Web Services – entraîne une forte hausse de la demande en centres de données à grande échelle, dépassant souvent l’offre d’électricité disponible et conduisant, dans certains cas, à un recours accru à la production d’électricité à partir du charbon.

Les centres de données modulaires constituent un autre axe de croissance important. Il s’agit d’unités préfabriquées et préconçues, construites en usine puis déployées rapidement sur site. Leur installation est rapide, leur extension aisée et leur implantation particulièrement flexible.

En effet, l’éolien et le solaire peuvent constituer des sources d’énergie rentables, à condition que le stockage reste abordable. C’est précisément dans ce domaine que nos solutions jouent un rôle clé.

«Dès le départ, nous avons privilégié les bourses américaines, car elles offrent une plus grande liquidité et un meilleur accès aux capitaux.» Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

La Chine est-elle toujours un marché clé pour vous?

En ce qui concerne la Chine, notre activité continue de se développer conformément à nos prévisions. L’usine de Rudong, inaugurée en 2023, demeure un projet stratégique, à la fois comme déploiement commercial et comme démonstration à grande échelle de notre technologie. Plus largement, la Chine représente un marché majeur à long terme, compte tenu de son leadership dans le déploiement des énergies renouvelables et l’adoption du stockage d’énergie. Nous continuons d’évaluer d’autres opportunités où notre technologie peut contribuer à la flexibilité et à la stabilité du réseau.

Vous avez fondé Energy Vault SA au Tessin en 2017. En tant qu’Américain, qu’est-ce qui vous a incité à implanter l’entreprise dans cette région?

J’étais basé à Lugano, où je dirigeais une entreprise d’imagerie en diagnostic médical que je venais de vendre, lorsque Bill Gross, fondateur d’Idealab, une société californienne à l’origine de plus de 150 entreprises, m’a contacté. À l’époque, il travaillait sur de nouvelles technologies solaires et mécaniques avec Andrea Pedretti, notre actuel directeur technique, également basé au Tessin avec son équipe.

C’est donc tout naturellement que nous avons créé Energy Vault SA à Lugano, où nous avons lancé nos activités de recherche et développement grâce à un financement initial d’Idealab. Aujourd’hui, nous sommes également présents commercialement dans la région et couvrons l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Nos principaux partenaires de recherche en Suisse sont l’ETH Zurich, pour le développement de logiciels d’IA, et le Centre d’innovation Cemex, pour les matériaux alternatifs neutres en carbone. Nous employons actuellement 24 personnes en Suisse et poursuivons notre expansion.

En 2019, pourquoi avoir créé Energy Vault Inc. en Californie comme deuxième centre opérationnel?

Nous considérions les États-Unis comme le deuxième marché du stockage d’énergie après la Chine. C’est également un emplacement stratégique pour recruter des ingénieurs spécialisés dans les logiciels de batteries et les infrastructures de réseau. Par ailleurs, comme nous envisagions de coter la société aux États-Unis, nous y avons créé une holding: Energy Vault Holdings Inc.

«Le maintien des prix du pétrole à un niveau élevé peut rendre les énergies renouvelables et les solutions de stockage plus attractives.» Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Avez-vous envisagé une cotation sur les marchés européens ou à la Bourse suisse (SIX)?

Dès le départ, nous avons privilégié les marchés américains, qui offrent une meilleure liquidité et un accès plus aisé aux capitaux.

En 2022, Energy Vault est entrée en bourse via une SPAC*. Avez-vous également envisagé une introduction en bourse traditionnelle?

*Note de la rédaction: Une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) est une société à vocation spécifique créée pour introduire une autre entreprise (par exemple, Energy Vault) en bourse sans passer par le processus traditionnel d’introduction en bourse.

Nous avons évalué plusieurs options, mais avons opté pour la voie des SPAC, qui constituait le moyen le plus rapide d’entrer en bourse, compte tenu du grand appétit des investisseurs pour les entreprises à forte croissance et orientées vers le développement durable. Dans ce cadre, nous avons bénéficié du soutien financier d’investisseurs historiques tels que Saudi Aramco et SoftBank, ainsi que de nouveaux investisseurs comme Korea Zinc et China Tianyin. Contrairement à de nombreuses entreprises introduites en bourse via des SPAC, nous générions déjà des revenus substantiels: 146 millions de dollars l’année de notre introduction, puis près de 350 millions de dollars l’année suivante. Au total, nous avons levé environ 236 millions de dollars grâce à cette opération, malgré notre positionnement sur un secteur relativement nouveau, avec peu de concurrents cotés.

«Notre priorité initiale portait sur le stockage par gravité à l’aide de tours modulaires.» Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Comment gérez-vous les pressions à court terme liées au statut de société cotée, telles que les publications trimestrielles et les coûts élevés de communication d’informations?

Il existe effectivement un rythme trimestriel: à peine un trimestre achevé, le suivant est déjà en préparation. Cela exige rigueur et organisation. Toutefois, cela ne nous détourne ni de l’innovation ni de notre stratégie de croissance à long terme. Bien que nous fournissions des prévisions annuelles, nous avons choisi de ne pas publier de prévisions trimestrielles, en tirant parti de la flexibilité offerte aux entreprises émergentes cotées.

Vous vous êtes initialement concentrés sur le stockage d’énergie par gravité, c’est-à-dire, en résumé, sur le levage de masses importantes pour convertir l’énergie électrique en énergie potentielle gravitationnelle. Pourquoi vous êtes-vous diversifiés dans le stockage par batteries et l’hydrogène vert en 2022?

Notre priorité initiale portait en effet sur le stockage par gravité à l’aide de tours modulaires, particulièrement adaptées au stockage de longue durée — environ huit heures. Dans ce contexte, la durée correspond au temps pendant lequel l’énergie stockée peut être restituée à pleine puissance. Parallèlement, nous avons développé une plateforme logicielle essentielle pour l’interaction avec le réseau et la gestion des actifs, incluant la maintenance prédictive et la sécurité. Après notre entrée en bourse, il est apparu clairement que la majorité du marché se concentrait sur le stockage de courte durée (généralement de deux à quatre heures), ce qui nous a incités à développer des solutions par batteries. Notre plateforme logicielle permet ainsi de piloter à la fois le stockage par gravité et par batteries.

Nous avons ensuite intégré l’hydrogène vert, adapté au stockage de très longue durée, pouvant aller jusqu’à 48 heures pour alimenter un microréseau de secours à l’échelle d’une ville. En 2024, nous avons d’ailleurs signé un contrat de dix ans et demi avec Pacific Gas and Electric Company, en Californie, afin de fournir une alimentation de secours pouvant atteindre 48 heures grâce à l’hydrogène vert en cas de coupure du réseau.

«Nous employons actuellement 24 personnes en Suisse et poursuivons notre expansion.» Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Comment générez-vous des revenus?

Cela dépend de la structure contractuelle. Dans certains cas, nous facturons les services de stockage; dans d’autres, nous achetons de l’électricité lorsque les prix sont bas pour la revendre lorsqu’ils sont plus élevés. Notre plateforme logicielle, basée sur l’IA, optimise la participation au marché en déterminant les moments les plus opportuns pour stocker ou injecter de l’énergie.

Il y a deux ans, pourquoi êtes-vous passés d’un simple fournisseur de technologies à une entreprise qui construit, possède et exploite également ses propres installations de stockage d’énergie?

Après notre introduction en bourse, notre chiffre d’affaires annuel est passé de 146 millions de dollars à 350 millions, avant de retomber à environ 50 millions. Cette volatilité reflétait le caractère imprévisible d’un modèle reposant uniquement sur la fourniture de technologies, les revenus dépendant du calendrier contractuel et des retards de mise en œuvre. Les marges étaient également relativement faibles.

Avec le soutien de notre banque d’investissement, nous avons analysé l’ensemble de la chaîne de valeur, des fournisseurs de matériel aux producteurs d’énergie indépendants, en passant par les intégrateurs et les services publics. Nous avons constaté que la part la plus importante des bénéfices revenait aux producteurs d’électricité indépendants, qui opèrent généralement dans le cadre de contrats d’achat d’électricité sur 10 à 15 ans, générant des revenus récurrents, stables et attractifs. Sur des marchés comme les États-Unis, ils bénéficient en outre de crédits d’impôt à l’investissement.

Cette analyse nous a conduits à évoluer vers un modèle intégrant la construction, la propriété et l’exploitation de nos centrales de stockage d’énergie. Cette stratégie d’intégration verticale a porté ses fruits en 2025, avec l’atteinte de la rentabilité pour la première fois au quatrième trimestre. Nous possédons et exploitons actuellement deux centrales, et deux autres sont en construction.

Qui sont vos clients habituels, et quels sont vos principaux clients suisses?

Parmi nos clients figurent des collectivités locales, des fournisseurs d’énergie, des producteurs d’électricité indépendants ainsi que de grands consommateurs d’énergie, tels que des sociétés minières ou des entreprises technologiques exploitant d’importants centres de données pour des applications d’IA.

En Suisse, nous avons récemment livré une plateforme de stockage d’énergie par batteries à Schindler afin de soutenir ses objectifs de décarbonation. Nous avons également signé un accord avec Energie Wettingen AG, entreprise publique du canton d’Argovie, pour une plateforme de stockage par batteries. D’autres projets sont actuellement en développement.

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais par Lucie Donzé/dbu

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