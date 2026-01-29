Les parcs solaires alpins entre promesses et limites

La ferme solaire Madrisa près de Klosters, dans le sud-est de la Suisse, août 2025. Keystone / Gian Ehrenzeller

Pour augmenter la production d’énergie renouvelable, notamment en hiver, la Suisse développe de grandes installations solaires dans ses montagnes. Lancé en 2022, le programme fédéral Solar Express connaît un succès mitigé. Une analyse de la télévision publique alémanique SRF.

Matthias Heim, SRF, with input by Simon Bradley



Le programme national Solar Express a été lancé par le Conseil fédéral il y a tout juste trois ans. À l’heure actuelle, une trentaine de grandes centrales solaires, à différents stades d’achèvement ou d’approbation, sont prévues dans les Alpes suisses.

Un nombre similaire de projets a été rejeté. La date limite initiale pour l’enregistrement des projets était fixée à la fin 2025, mais elle a été prolongée dans le cadre de la modification de la loi au printemps dernier.

L’expérience permet d’ores et déjà d’apporter plusieurs éclairages importants.

Un soutien local fréquent

L’un des aspects les plus frappants du programme est la rapidité de sa mise en œuvre. Il y a trois ans, les premiers parcs solaires alpins n’existaient que sur le papier. Aujourd’hui, quatre centrales sont en construction et produisent de l’électricité dans les cantons des Grisons et d’Uri. Plusieurs autres sont prévues ou sont en cours de réalisation dans d’autres régions du pays.

C’est la preuve que la Suisse reste en mesure de mettre rapidement en œuvre de grands projets énergétiques. Cependant, cela ne fonctionne que si tout le monde, politiques, promoteurs, autorités, organisations environnementales et grand public, tire à la même corde.

Le soutien politique dans la région choisie est crucial. La population locale a approuvé environ la moitié de tous les projets prévus. En clair: les habitants acceptent de telles installations dans leur voisinage immédiat. L’argument souvent entendu selon lequel personne ne veut d’un parc solaire solaire près de chez soi semble être réfuté par l’exemple de Solar Express.

Il faut également souligner que certains projets n’auraient pas autant avancé sans l’intervention des organisations environnementales. Les ONG n’ont pas rejeté les projets d’emblée, mais ont insisté sur des préoccupations spécifiques à certains sites. Rappelons ici qu’il existe des différences majeures entre ces projets en terme de qualité, par exemple en ce qui concerne le choix de l’emplacement ou la conception de l’installation.

Le frein des entreprises énergétiques

Solar Express a également révélé certaines limites. L’idée de produire de grandes quantités d’électricité dans les Alpes en hiver grâce aux parcs solaires semble trop ambitieuse.

Les centrales actuellement en construction et celles prévues ne permettront pas d’atteindre l’objectif initial du gouvernement, soit une capacité de production annuelle totale de deux térawattheures (2 TWh, ou 2 milliards de kilowattheures). Or, la stratégie énergétique à long terme du Conseil fédéral fixe des objectifs beaucoup plus élevés pour les énergies renouvelables (hors hydroélectricité) à atteindre d’ici 2035 (35 TWh) et 2050 (45 TWh).

L’incapacité à atteindre cet objectif de production avec les parcs solaires alpins est en partie due à la réticence des fournisseurs d’énergie.

Pour les entreprises électriques de Suisse, Solar Express représente à la fois un défi et une opportunité en or. Pendant des années, elles se sont plaintes de la grande difficulté à mettre sur pied de nouveaux projets d’énergie renouvelable, car elles se heurtaient souvent à la résistance locale. Dans le cadre de Solar Express, les décideurs politiques ont ensuite réduit les obstacles à la réalisation de tels projets.

Mais il apparaît désormais clairement que les entreprises énergétiques n’utilisent ce modèle qu’avec une grande prudence, voire à contrecœur. Les coûts des centrales solaires alpines étant très élevésLien externe (voir infobox), trouver des acheteurs pour cette électricité coûteuse s’avère difficile. L’infrastructure en acier sur laquelle sont montés les panneaux solaires dans les Alpes, qui leur permet de résister au vent et aux intempéries des zones de haute montagne, est l’un des principaux facteurs de coût.

Certains fournisseurs d’énergie construisent des parcs solaires afin de ne pas se voir reprocher de ne pas avoir su tirer parti de cette opportunité politique. Mais d’un point de vue économique, ils ne sont pas particulièrement enclins à construire des projets supplémentaires.

Les propriétaires des fournisseurs d’énergie – généralement des communes et des cantons – doivent se pencher sur la question. C’est à eux de clarifier quel devrait, ou pourrait, être le prix de l’électricité à l’avenir, ou si des dividendes lucratifs sont finalement plus importants pour eux. Jusqu’à présent, ils ont largement éludé cette responsabilité.

À bien des égards, en montrant clairement sa faisabilité tout comme ses limites, l’expérience suisse de Solar Express sert de modèle pour le développement des énergies renouvelables.

Avantages et inconvénients des parcs solaires alpins Pour les partisans des parcs solaires alpins, les avantages sont clairs: les montagnes bénéficient d’un ensoleillement important, en particulier en hiver, et les installations peuvent produire de l’énergie solaire au-dessus des nuages. Elles sont donc en mesure de produire de l’électricité même en hiver, lorsque la demande est élevée et que le brouillard recouvre de nombreux panneaux solaires dans les régions de plaine. Les panneaux solaires sont les plus efficaces dans les basses températures des hautes Alpes, et les panneaux double face peuvent être fixés à la verticale pour mieux capter la réflexion des rayons par la neige et la glace. Selon les expertsLien externe de la Haute École spécialisée bernoise (BFH), un module photovoltaïque installé en haute altitude produit environ une fois et demie plus d’énergie par an qu’un système comparable situé en plaine. Surtout, les installations solaires alpines fournissent environ quatre à cinq fois plus d’électricité en hiver que les panneaux installés en plaine. En raison des défis logistiques et structurels plus importants, le coût d’une installation solaire alpine est cependant nettement plus élevé que celui d’une installation en plaine. Professeur en systèmes photovoltaïques à la BFH, Christof Bucher estime que l’électricité produite par les installations solaires alpines est deux à quatre fois plus chère que l’énergie photovoltaïque produite en plaine. Parmi les autres critiques, les groupes environnementaux affirment qu’elles défigurent le paysage et ont des effets négatifs sur la biodiversité. Leurs besoins en superficie importante et la nécessité d’emplacements particuliers soulèvent également des questions. De telles centrales existent déjà dans certaines régions de Chine et à plus petite échelle, dans les montagnes françaises et autrichiennes.

Traduit de l’anglais par Albertine Bourget/op

