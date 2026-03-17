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Adaptation climatique

Notre aventure ferroviaire de 24 heures depuis la Suisse jusqu’au Danemark

Après l'abandon par le Parlement suisse du projet de train de nuit Bâle-Malmö, le journaliste de Swissinfo Kristian Brandt et sa fille ont entrepris un voyage vers le nord en explorant une autre voie. Leur périple ferroviaire de 24 heures à destination de la Scandinavie révèle à la fois les obstacles et les promesses du voyage longue distance en train comme alternative à l'avion.

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Mon travail consiste à réaliser des vidéos et des podcasts sur des sujets scientifiques et technologiques. Je me spécialise dans le développement de formats vidéo explicatifs pour le visionnage mobile, en mélangeant les styles d'animation et de documentaire. J'ai étudié la réalisation de films et l'animation à la Haute école des arts de Zurich et j'ai commencé à travailler comme journaliste vidéo à SWI swissinfo.ch en 2004. Depuis, je me suis spécialisé dans la création de différents styles d'animation pour nos produits visuels.

Je couvre les sujets liés au climat et à la durabilité avec une approche axée sur les données. Formé comme journaliste mais travaillant comme journaliste de données, je combine narration et analyse pour révéler les faits derrière la transition écologique de la Suisse. Chez Swissinfo, je me concentre sur l’impact du changement climatique sur la vie quotidienne et sur les solutions qui peuvent faire la différence.

Embarquez avec Kristian et sa fille à bord du train de nuit reliant Zurich à Hambourg, en Allemagne, d’où ils poursuivront leur voyage en train jusqu’à Fredericia et Struer, au Danemark.

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SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

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