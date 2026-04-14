Voici comment fonctionne la batterie à flux redox la plus puissante au monde
Une entreprise suisse construit actuellement une gigantesque batterie à flux redox à Laufenburg, dans le canton d'Argovie. Conçue pour stocker d'énormes quantités d'énergie renouvelable, elle vise à contribuer à la stabilisation des réseaux électriques suisse et européen.
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Mon travail consiste à réaliser des vidéos et des podcasts sur des sujets scientifiques et technologiques. Je me spécialise dans le développement de formats vidéo explicatifs pour le visionnage mobile, en mélangeant les styles d'animation et de documentaire.
J'ai étudié la réalisation de films et l'animation à la Haute école des arts de Zurich et j'ai commencé à travailler comme journaliste vidéo à SWI swissinfo.ch en 2004. Depuis, je me suis spécialisé dans la création de différents styles d'animation pour nos produits visuels.
Je suis journaliste spécialisée dans le climat et les sciences/technologies. Je m'intéresse aux effets du changement climatique sur la vie quotidienne et aux solutions scientifiques.
Née à Londres, j'ai la double nationalité suisse et britannique. Après avoir étudié les langues modernes et la traduction, j'ai suivi une formation de journaliste et j'ai rejoint swissinfo.ch en 2006. Mes langues de travail sont l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol.
Contrairement aux batteries lithium-ion, qui stockent l’énergie dans des électrodes solides, les batteries à flux redox utilisent des électrolytes liquides. Ces liquides sont contenus dans d’énormes réservoirs, tandis que des piles de cellules situées au-dessus transforment l’énergie chimique stockée en électricité. Le système est rechargé à l’aide d’énergie renouvelable excédentaire – principalement solaire et éolienne – et réinjecte de l’énergie dans le réseau lors des pics de demande. Notre courte vidéo ci-dessus explique comment cela fonctionne.
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Solutions climatiques
La Suisse construit la plus puissante batterie à flux redox au monde
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Une entreprise suisse construit actuellement la batterie à flux redox la plus puissante au monde à Laufenburg, dans le nord de la Suisse. Explications.
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