Addex a bouclé le premier semestre sur une perte de 3,3 millions

Keystone-SDA

Le laboratoire genevois Addex, spécialiste des modulateurs allostériques, a continué à creuser sa perte à mi-parcours en 2025. De janvier à juin, la perte a atteint 3,3 millions de francs, contre un bénéfice de près de 9,8 millions de francs en juin 2024

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Rien que pour le deuxième trimestre, le débours s’est affiché à -1,8 million après un gain de 12,9 millions, a indiqué mardi l’entreprise de Plan-les-Ouates. Ramenée aux seules opérations poursuivies, la perte du deuxième trimestre s’est creusée à plus de 1,9 million après un déficit de 1,5 million et celle du premier semestre à 3,4 millions contre 2,2 millions un an plus tôt.

A fin juin, les revenus se sont limités à 107’000 francs, contre 350’000 francs un an plus tôt, principalement en raison de l’achèvement de la phase de collaboration en matière de recherche et développement prévue dans l’accord avec Indivior. Les dépenses de R&D ont diminué de presque 200’000 francs à 391’000 francs, suite à ce partenariat avec le laboratoire américain.

Les liquidités d’Addex ont reculé à fin juin à 2,3 millions, contre 3,8 millions un an plus tôt. La société précise que 1,5 million de francs a été avant tout absorbé par les activités opérationnelles.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

