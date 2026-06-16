Addictions: bilan positif pour un espace dédié à Fribourg

Keystone-SDA

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Un premier rapport décerne une note positive à l’espace de consommation (ECS) de la Fondation Le Tremplin, à Fribourg. L'évaluation identifie des ajustements pour consolider son intégration dans l'environnement et renforcer le dialogue avec les habitants du quartier.

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(Keystone-ATS) Le rapport, décrit comme «globalement positif», couvre la mise en œuvre de l’ECS, son fonctionnement, la perception des usagers, des habitants et des partenaires des quartiers de Pérolles, des Places et du Jura, a fait savoir mardi la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) du conseiller d’Etat Philippe Demierre.

Depuis l’ouverture du lieu, en août 2024, plus de 6000 actes de consommation ont été comptabilisés, dont la majorité par inhalation (84%), principalement de cocaïne et d’héroïne. Selon le communiqué, 130 personnes du canton de Fribourg sont inscrites pour l’heure à l’ECS de la Fondation Le Tremplin.

Sentiment de sécurité

L’équipe de l’ECS a en outre effectué 270 actions de soutien psychosocial, parmi lesquelles sont cités des entretiens individuels, des actes de soin et l’orientation vers le réseau. «Les premiers résultats de l’évaluation relèvent la qualité de l’accueil fortement appréciée par les usagers», note le document.

Ceux-ci expriment «un sentiment de sécurité élevé et une nette préférence de consommer à l’intérieur plutôt que dans l’espace public», constate la DSAS dans sa description. Les critiques récurrentes ont trait à une ouverture jugée trop tardive le matin, à l’attente et à la capacité limitée de l’ECS.

Les usagers mentionnent encore une «ambiance parfois difficile», en raison du bruit et du manque d’intimité. Au-delà, en ce qui concerna les habitants, sur les 1940 questionnaires envoyés, 379 ont été retournés. Une majorité est «tout à fait d’accord» avec l’existence de l’ECS (44,9%) et 27,8% «plutôt d’accord».

Pistes d’amélioration

On relève 17,6% de réponses sans avis. Une minorité a fait savoir son désaccord, soit 4,8% «plutôt pas d’accord» et 4,8% «tout à fait en désaccord». Les données de police indiquent par ailleurs qu’il n’y a eu aucune augmentation des infractions dans le quartier de Pérolles depuis l’ouverture de l’ECS.

En conclusion, les principales améliorations suggérées concernent l’extension des heures d’ouverture en matinée, la pérennisation de la communication et des collaborations avec les habitants du quartier. L’évaluation a été effectuée par l’Ecole des sciences criminelles de l’université de Lausanne, sur mandat de la DSAS.

Rapport final en 2027

Le travail couvre une période d’un an, entre l’ouverture et août 2025. Les premiers résultats ont été présentés ce mardi soir lors d’une séance d’information destinée aux habitants du quartier de Pérolles. La démarche intervient en vue du déménagement de la Fondation Le Tremplin à la rue Hans Fries.

L’ECS de la fondation Le Tremplin est considérée comme une priorité cantonale de la politique des addictions, rappelle le communiqué. Un rapport final couvrant les deux premières années de l’ECS est attendu l’an prochain.