Addictions VD: quelles pistes pour renforcer la prise en charge

Keystone-SDA

Plusieurs députés du Grand Conseil vaudois s'inquiètent de problèmes liés à la prise en charge des personnes en situation d'addiction. Une interpellation, signée par des élus de tous bords politiques, a été renvoyée mardi au Conseil d'Etat afin qu'il identifie des pistes pour améliorer le dispositif actuel.

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(Keystone-ATS) Le texte, développé en plénum par Elodie Lopez (Ensemble à gauche – POP), se base sur «plusieurs retours de terrain», lesquels alertent sur diverses «problématiques» dans la prise en charge en addictologie. Des temps d’attente «considérables» pour avoir un rendez-vous et un suivi «trop peu régulier» sont notamment évoqués.

«Si ces éléments devaient se confirmer, ils poseraient de sérieux problèmes en matière de politique de lutte contre les stupéfiants axée sur les quatre piliers», a affirmé la députée.

La situation est d’autant plus problématique qu’elle touche «un moment déterminant», à savoir celui où la personne souhaite sortir de sa dépendance et qu’il y a «une fenêtre d’opportunité» à ne pas rater, relève encore l’interpellation.

Le texte demande au Conseil d’Etat de se renseigner sur les délais en cours pour qu’une personne dépendante puisse être prise en charge. Le gouvernement est aussi prié d’évaluer «des marges d’amélioration», notamment pour le suivi des personnes en traitement et la fréquence des consultations.

Globalement, les 27 cosignataires demandent «quelles adaptations ou renforcements du dispositif actuel» sont envisageables pour garantir «une prise en charge plus rapide et un suivi plus soutenu».