Adecco poursuit sa croissance organique et améliore sa rentabilité

Keystone-SDA

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Le spécialiste du recrutement et du travail temporaire Adecco a enregistré des revenus et une rentabilité en hausse au deuxième trimestre, alors que son bénéfice a reculé.

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(Keystone-ATS) La direction s’attend à une amélioration de sa marge brute, quelque peu en repli, dès le troisième trimestre.

D’avril à la fin juin, le chiffre d’affaires de l’entreprise zurichoise a atteint 5,99 milliards d’euros (5,6 milliards de francs), soit une hausse de 4% sur un an, annonce un communiqué publié jeudi. En termes organiques, la croissance s’est avérée de 5,6%, une progression pour le cinquième trimestre consécutive.

Les effets de change ont eu un impact négatif net d’environ 200 points de base, tandis que les jours ouvrés n’ont eu aucun impact significatif sur le chiffre d’affaires, est-il précisé.

Au niveau des unités commerciales mondiales, les recettes d’Adecco ont progressé de 7% (+6,6% à taux de change constants), tandis que celles d’Akkodis ont baissé de 11% (+1% à périmètre constant) et celles de LHH ont diminué de 3% (stables à taux constants).

Le résultat opérationnel (Ebita) ajusté a bondi de 16% à 165 millions d’euros, pour une marge afférente de 2,8%, en hausse de 30 points de base.

«Cette amélioration reflète un fort effet de levier opérationnel et une gestion rigoureuse des capacités», explique Adecco.

Quant à la marge brute, elle a quelque peu décliné, à 18,6% après 18,9%.

Le bénéfice net a pour sa part atteint 47 millions contre 58 millions à la même période un an plus tôt.

Ces résultats correspondent peu ou prou aux prévisions des analystes interrogés par AWP, dont le consensus tablait sur des recettes de 5,94 milliards d’euros, une croissance organique de 4,5%, un Ebitda ajusté de 163 millions et une marge correspondante de 18,6%-

La direction vise une légère amélioration séquentielle de sa marge brute pour le troisième trimestre et prévoit une baisse séquentielle de ses frais généraux et administratifs.

Elle dit mettre en oeuvre «avec rigueur» la stratégie du groupe et ses priorités de conduite et de transformation, «en privilégiant les gains de parts de marché tout en maîtrisant activement les coûts et en optimisant les capacités afin de poursuivre une croissance rentable et un désendettement».