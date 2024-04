Adhésion des Palestiniens à l’ONU: décision d’ici fin avril

1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé lundi qu’il se prononcerait d’ici fin avril sur la demande d’adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations unies. La démarche est qualifiée d'”historique” par les Palestiniens et dénoncée avec virulence par Israël.

“Le Conseil a décidé que cette délibération devrait avoir lieu lors du mois d’avril”, a déclaré à New York l’ambassadrice maltaise Vanessa Frazier, qui assure la présidence tournante du Conseil.

En septembre 2011, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant “l’adhésion de l’Etat de Palestine à l’ONU”. Elle n’était jamais allée à son terme, et les Palestiniens avaient obtenu finalement en novembre 2012 le statut “d’Etat non membre observateur”.

La semaine dernière, ils ont relancé leur demande d’adhésion dans un courrier adressé au Conseil de sécurité qui a enclenché lundi le processus d’examen et doit se réunir à nouveau sur cette question plus tard dans la journée. Un succès est plus qu’improbable.