Admed a terminé sa restructuration avec moins de licenciements

Le laboratoire neuchâtelois d'analyses médicales et de diagnostics Admed a pu réduire les licenciements d'un tiers et n'a licencié que 14 personnes, au lieu des 22 prévues initialement. La fondation a annoncé que le processus de restructuration, initié à fin 2024 suite au départ de l'ancien directeur, est terminé. Le résultat opérationnel 2025 sera proche de l'équilibre.

(Keystone-ATS) «La consultation ouverte en juin dernier suite à l’annonce d’un plan de licenciement collectif a permis d’identifier de nouvelles solutions qui ont permis de réduire les licenciements d’un tiers», a indiqué jeudi la fondation dans un communiqué.

Cette évolution a été possible à la suite de départs volontaires, du non-remplacement de départs à la retraite et de l’acceptation par de nombreux collaborateurs de changements de site, de réallocations de tâches et d’adaptations de taux d’activité.

La consultation s’est également conclue par la signature d’un plan social, intégrant des mesures d’accompagnement individualisées et le versement d’indemnités de départ.

Les coûts d’exploitation de la fondation ont pu être réduits de plus de 10% grâce à des mesures d’économie ciblées. «L’addition de ces différentes mesures permet à Admed d’assainir durablement sa situation financière. La fondation s’approchera de l’équilibre opérationnel en 2025», peut-on lire dans le communiqué. Un résultat opérationnel positif est attendu dès 2026.

Les travaux du futur laboratoire au sein du pôle santé à Monruz à Neuchâtel, relancés en mars, avancent comme prévu, en collaboration avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), a précisé Admed. Une finalisation d’un accord entre les deux partenaires devrait intervenir avant la fin de l’année avec un déménagement dans les nouveaux locaux en 2027.