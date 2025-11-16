La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Adolescent grièvement blessé par balles à Grenoble

Keystone-SDA

Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé de plusieurs balles sur un point de deal de drogue à Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Ses agresseurs ont pris la fuite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Atteint au dos et aux membres inférieurs, il était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours l’ont transporté à l’hôpital et son pronostic vital est engagé, selon cette source, qui a confirmé une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Les policiers ont été alertés peu avant 3h00 par des riverains, qui avaient entendu plusieurs détonations ainsi qu’un véhicule en fuite, a précisé la source policière à l’AFP. Neuf étuis de balles de 9 mm ont été retrouvés sur place, dans un secteur qui n’est pas couvert par des caméras de vidéosurveillance, a-t-elle ajouté.

La police judiciaire a été saisie de l’enquête.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision