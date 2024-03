Adoption d’une résolution de soutien au monde agricole

(Keystone-ATS) Le Parlement jurassien soutient les revendications paysannes portées par Révolte agricole suisse et les organisations professionnelles. Il a accepté mercredi par 46 voix sans opposition et 10 abstentions une résolution intitulée “Uni avec le milieu agricole.”

Les députés demandent au Gouvernement jurassien de tout mettre en oeuvre afin de porter ce soutien du Parlement auprès du Conseil fédéral. Débutant dans les pays voisins, les manifestations se sont propagées pacifiquement en Suisse.

“Pris entre des contraintes politiques grandissantes et des prix non rémunérateurs, les agriculteurs et les agricultrices ont de la peine à vivre de leur activité”, écrivent les signataires de la résolution qui n’a pas suscité de débat.