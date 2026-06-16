Aevis: Infracore annonce son intention d’entrer en bourse

Keystone-SDA

Le groupe Aevis Victoria a annoncé mardi qu'Infracore, une de ses participations stratégiques dans l'immobilier de santé, prévoit une introduction en bourse. Cette étape s'inscrit dans la stratégie d'Aevis visant à renforcer sa transformation en société d'investissement.

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(Keystone-ATS) Aevis entend conserver l’intégralité de sa participation dans Infracore au côté de son partenaire Medical Properties Trust, a précisé la société de participations spécialisée dans les cliniques privées et les hôtels de luxe, établie à Fribourg.