Affaire 1MDB: les deux accusés condamnés à des peines de prison

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal pénal fédéral a condamné mercredi le directeur de Petrosaudi à sept ans de prison et son adjoint à six ans. Les deux hommes étaient accusés d’avoir détourné 1,85 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1MDB entre 2009 et 2010.

La Cour des affaires pénales les a reconnus coupables d’escroquerie par métier, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent aggravé. Les deux hommes devront également restituer à 1MDB un montant d’environ 2 milliards de dollars américains et 5% d’intérêts accumulés à partir de différentes dates depuis 2009.

Lors du procès, en avril dernier, le Ministère public de la Confédération (MPC) avait requis une peine de dix ans de prison contre le directeur de la société genevoise, un ressortissant suisse et saoudien, et de neuf ans contre son adjoint, un double national suisse et britannique.

Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.