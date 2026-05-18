Affaire de la cité Aldrin de Sierre: peine confirmée par le TF

Keystone-SDA

Condamné le 16 janvier dernier pour avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien a été débouté par le Tribunal fédéral. Son avocat annonce lundi un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

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(Keystone-ATS) En deuxième instance, le Maghrében de 23 ans avait écopé de 45 mois de prison ferme et de 7 ans d’expulsion du territoire helvétique. Le Tribunal cantonal (TC) l’avait reconnu coupable de divers chefs d’inculpation: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, extorsion aggravée, tentatives d’extorsion aggravée et complicité de tentative d’extorsion aggravée.

Selon le TC, le trafic de haschisch du prévenu et d’un coauteur présumé pas encore jugé a porté sur la vente d’au moins 450 kilos, soit en moyenne 15 kg durant 30 mois, pour un bénéfice de 135’000 francs. Le Maghrébin avait admis, lors de son deuxième procès le 8 janvier, avoir vendu 250 kg de haschisch. Il avait refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

«Une décision inhumaine»

L’homme a fait recours, via son avocat, contre son expulsion du territoire suisse. Dans son jugement, le Tribunal fédéral a estimé que «le recourant présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la gravité des infractions commises, du défaut de prise de conscience et de ses antécédents, de sorte que l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.»

L’avocat du jeune Tunisien, Me Grégoire Rey, va saisir ces prochains jours la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, a-t-il indiqué lundi sur Rhône FM. «Il ne parle pas la langue et n’a aucune famille en Tunisie. Le renvoyer dans un pays avec lequel il n’a aucun lien, de près ou de loin, est une décision inhumaine», explique l’homme de loi. «Il faut attendre cette décision avant d’exécuter l’expulsion qui a été prononcée contre ce garçon.»

(arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026)