Affaire Epstein: l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé

Keystone-SDA

L'ambassadeur britannique à Washington Peter Mandelson a été limogé en raison de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein. Il s'agit d'un embarras majeur pour le Premier ministre Keir Starmer avant la visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.

(Keystone-ATS) Des e-mails entre le vétéran du parti travailliste de 71 ans et le financier américain révélés cette semaine «montrent que la profondeur et l’étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination», indique jeudi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d’Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat», ajoute le Foreign Office.

«Meilleur ami»

La pression montait depuis plusieurs jours sur le chef du gouvernement travailliste, qui avait nommé M. Mandelson à ce poste il y a moins d’un an pour tenter de consolider les liens entre son gouvernement et Donald Trump.

Dans une lettre écrite par Peter Mandelson pour les 50 ans de Jeffrey Epstein en 2003, et publiée en début de semaine par des parlementaires à Washington, le Britannique affirme que le financier américain est son «meilleur ami», et le qualifie d'»homme intelligent et vif d’esprit».

Interrogé après la publication de cette lettre, le Premier ministre Keir Starmer lui avait apporté mercredi son soutien. Il avait assuré que Peter Mandelson avait «exprimé à plusieurs reprises son profond regret d’avoir été associé» à Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Soutien à Epstein

Mais en fin de journée, des médias britanniques, dont le tabloïd The Sun, ont rapporté que M. Mandelson avait envoyé des mails de soutien à Jeffrey Epstein alors que ce dernier était poursuivi en Floride pour trafic de mineures.

Juste avant que M. Epstein ne plaide coupable pour conclure un arrangement dans cette affaire en 2008, Peter Mandelson lui aurait écrit: «Je pense énormément à toi et je me sens impuissant et furieux à propos de ce qui est arrivé», l’incitant à «(se) battre pour une libération anticipée».

«L’affirmation de Peter Mandelson selon laquelle la première condamnation de Jeffrey Epstein était injustifiée et devait être contestée constitue une nouvelle information», fait valoir le Foreign Office pour expliquer la décision de limoger l’ambassadeur.

Pour Keir Starmer, ce départ, à moins de deux semaines de la visite d’Etat du président Donald Trump au Royaume-Uni, est un coup dur. Il intervient moins d’une semaine après la démission de sa vice-Première ministre, emportée par une affaire fiscale.