Affaire Epstein: les Clinton acceptent d’être auditionnés

Keystone-SDA

Bill et Hillary Clinton témoigneront devant une commission d'enquête parlementaire américaine sur l'affaire Epstein, a annoncé lundi le porte-parole de l'ancien président américain. Le couple est visé par une procédure d'entrave au Congrès.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Ils ont négocié de bonne foi. Vous ne l’avez pas fait. Ils vous ont dit sous serment ce qu’ils savaient, mais vous vous en fichez», a déclaré sur le réseau X le porte-parole en réponse à un message des élus républicains de cette commission qui demandait à entendre le couple en raison des liens passés entre Bill Clinton et le criminel sexuel.

«L’ancien président et l’ancienne secrétaire d’Etat seront là. Ils ont hâte de créer un précédent qui s’applique pour tout le monde», a ajouté le porte-parole.

Avant le communiqué, la commission des règles de la chambre des représentants s’apprêtait à approuver l’organisation d’un vote devant l’ensemble des députés sur deux résolutions, qui en cas d’adoption, auraient recommandé au département américain de la justice d’engager des poursuites à l’encontre de l’ex-président démocrate (1993-2001) et de l’ancienne cheffe de la diplomatie américaine (2009-2013).

Plusieurs convocations

Il n’était pas clair dans l’immédiat si la commission voterait tout de même pour faire avancer ces résolutions en vue d’une adoption dans l’hémicycle cette semaine.

Si ces recommandations de poursuites étaient adoptées, une inculpation formelle devrait être initiée par le ministère de la justice, avec à sa tête Pam Bondi, une fidèle de l’actuel chef d’Etat Donald Trump.

Bill et Hillary Clinton, qui dénoncent une procédure aux pures motivations politiques, encourraient alors jusqu’à 12 mois de prison.

Le couple a été convoqué à plusieurs reprises par une commission parlementaire d’enquête sur la gestion par l’Etat de l’affaire Epstein, en raison des liens d’amitié passés entre l’ancien président et le financier.

Figure de la haute société new-yorkaise dans les années 1990-2000, Jeffrey Epstein était accusé d’avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures. Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord de son avion privé et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 n’avoir pas parlé à Jeffrey Epstein depuis plus d’une décennie. L’ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes et n’est pas inquiété par la justice en ce qui concerne sa relation avec le criminel sexuel.