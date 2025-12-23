La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Affaire Epstein: près de 8000 nouveaux documents mis en ligne

Près de 8000 nouveaux documents sur le scandale Epstein étaient disponibles mardi sur le site du ministère de la Justice américain. Ce dernier a été accusé de rétention d'informations et critiqué par les démocrates pour la diffusion, jugée trop lente, de ce dossier.

(Keystone-ATS) Ces nouveaux fichiers contiennent notamment des centaines de vidéos ou audios, dont des images de surveillance d’août 2019, quand le criminel sexuel new-yorkais Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule, selon l’analyse de l’AFP.

