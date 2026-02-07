Affaire Epstein : Jack Lang annonce sa démission

Keystone-SDA

Pressé depuis plusieurs jours de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA), l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a finalement présenté samedi sa démission, après l'ouverture d'une enquête financière visant ses liens avec Jeffrey Epstein.

(Keystone-ATS) «Je propose de remettre ma démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire», a écrit l’actuel président de l’IMA, dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, transmise à l’AFP.

Jean-Noël Barrot, a immédiatement «pris acte» de cette décision, suivi par l’Elysée, et a précisé qu’il lançait la procédure de désignation de son successeur à la tête de l’IMA. «Je convoque un conseil d’administration sous sept jours qui désignera un ou une président(e) par intérim», a-t-il ajouté.

A 86 ans, le président de ce prestigieux institut culturel français passera donc la main avant la fin de son quatrième mandat, en raison de ses liens récemment révélés avec le financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Initialement convoqué par le Quai d’Orsay dimanche, M. Lang ne s’y rendra pas, mais a avancé son retour à Paris depuis l’étranger à samedi soir, a précisé à l’APF son entourage.

La décision met fin à une semaine de tensions, provoquée par la publication fin janvier de millions de documents, nouveau volet des «Epstein files».

Accusé d’avoir entretenu des liens proches avec un homme déjà condamné pour sollicitation de prostituée mineure, l’ancien ministre de la Culture emblématique de François Mitterrand a d’abord résisté aux demandes de démission. Mercredi, il avait rejeté toute hypothèse d’un départ de l’IMA.

Mais les pressions se sont accélérées, d’abord au sein de la classe politique puis jusqu’au sommet de l’Etat, quand l’Elysée et Matignon avaient exigé sa convocation auprès du ministère des Affaires étrangères.

Jean-Noël Barrot avait déclaré se réserver «toutes les options» quant au mandat de M. Lang, qualifiant les premiers éléments de l’affaire d'»inédits et d’une extrême gravité».

Une enquête financière ouverte

La défense de l’ancien ministre n’a quant à elle pas beaucoup évolué. Après avoir assumé ses liens avec Jeffrey Epstein, puis plaidé la naïveté, il a réaffirmé son innocence samedi.

«Les accusations portées à mon encontre sont inexactes et je le démontrerai», a-t-il assuré dans le courrier au ministre des Affaires étrangères.

«Je me réjouis que la justice se saisisse de ce dossier», a-t-il aussi affirmé, évoquant l’enquête préliminaire ouverte vendredi par le parquet national financier (PNF) contre lui et sa fille Caroline Lang pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée», après des «faits révélés par Mediapart».

Sur la base des nouveaux éléments publiés par l’administration américaine, le média a fait état de liens financiers et d’intérêts économiques communs entre la famille Lang et le financier.

D’après les messages exhumés, le nom de l’ancien ministre ressort 673 fois de la correspondance de l’ancien homme d’affaires américain décédé en prison en 2019. Les deux hommes ont notamment négocié en 2015 la vente entre eux d’un riad à Marrakech, et les messages ont continué les années suivantes.

«Cher Jeffrey, (…) votre générosité est infinie», aurait écrit Jack Lang en 2017. «Puis-je encore abuser ?», avait-il aussi demandé, avant de solliciter le milliardaire pour qu’il le transporte en voiture à une fête organisée hors de Paris.

La fille de l’ancien ministre, Caroline Lang, a quant à elle démissionné lundi de la tête d’un syndicat de producteurs de cinéma après les révélations sur une société «offshore» qu’elle a fondée en 2016 avec l’homme d’affaires américain.

Jack Lang a assuré que l’enquête préliminaire permettrait de «faire toute la lumière sur des accusations portant atteinte à (sa) probité et à (son) honneur», et a indiqué qu’il collaborerait avec la justice.