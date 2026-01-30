Affaires Epstein: plus de 3 millions de pages en plus vendredi

Keystone-SDA

Le ministère américain de la Justice a annoncé publier vendredi trois millions de documents concernant Jeffrey Epstein, après que les premières pièces publiées ont confirmé une proximité passée entre le criminel sexuel et Donald Trump.

(Keystone-ATS) Le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, a précisé qu’il s’agissait notamment de plus de 2000 vidéos et 180’000 images, en grande partie de la «pornographie».

Les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées à l’exception de celles de la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement américain, qui publie ce gigantesque dossier sous la contrainte d’une loi votée par le Congrès, avait déjà diffusé des dizaines de milliers de documents fin décembre.

Il faudra «plusieurs semaines» pour tout écluser, avait alors fait savoir le ministère de la Justice, en annonçant qu’il lui fallait traiter «plus d’un million» de nouveaux documents potentiellement liés à l’affaire, découverts par un procureur de New York et la police fédérale.

Les publications précédentes ont surtout éclairé le réseau spectaculaire du richissime financier new-yorkais, mort en prison en 2019 à New York avant d’être jugé pour avoir monté un système d’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Ils ont pour le reste posé plus de questions qu’ils n’ont apporté de réponses, par exemple sur l’existence d’éventuels complices de Jeffrey Epstein.

Outre l’homme d’affaires, qui selon les autorités s’est suicidé dans sa cellule, la seule autre personne poursuivie a été son ancienne collaboratrice Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison aux Etats-Unis.

Des parlementaires républicains et démocrates ont joint leurs forces pour pousser à la publication de cette énorme masse de photos, vidéos et documents écrits (courriers électroniques, auditions de témoins etc), contre la volonté du président américain.

Compte-gouttes

Cette réticence de Donald Trump a indigné certains de ses partisans, qui voient dans l’affaire Epstein, terreau fertile pour toutes sortes de théories du complot, la confirmation de leurs suspicions sur la dépravation des élites.

Le ministère a justifié la lente diffusion par la nécessité de protéger les victimes en biffant des noms voire des passages entiers, ou en recouvrant des visages sur les photos.

Cette publication au compte-gouttes et ces caviardages ont alimenté des accusations de dissimulation contre l’administration Trump.

Parmi les documents non encore publiés figurent des pièces susceptibles d’éclairer la toute première affaire Epstein, vieille de plus de quinze ans et distincte des poursuites engagées plus tard à New York.

Dans cette première affaire, instruite par des procureurs de Floride, Jeffrey Epstein était accusé d’avoir eu recours aux services de prostituées mineures.

Il a écopé d’une peine aménagée de prison de 13 mois et échappé à un procès grâce à un accord secret passé en 2008 avec un procureur, jugé extrêmement indulgent par les experts.

Les parlementaires à l’origine de la loi sur la divulgation du dossier voudraient voir l’acte d’accusation établi à l’époque contre Jeffrey Epstein, ainsi qu’un mémoire résumant l’enquête.

Avion privé

Parmi les documents publiés en décembre, des photos de l’ancien président démocrate Bill Clinton en compagnie de Jeffrey Epstein ou de femmes aux visages dissimulés avaient en particulier retenu l’attention.

D’autres pièces avaient elles confirmé la proximité qui a existé à une époque entre le riche homme d’affaires et Donald Trump, lequel n’a jamais été accusé d’agissements criminels en relation avec Jeffrey Epstein.

Le président américain reconnaît l’avoir fréquenté dans les années 1990, mais affirme avoir coupé les liens avant qu’il ne soit inquiété par la justice.