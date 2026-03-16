Alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie, la tradition suisse de rapprochement entre adversaires évolue

Des Iraniens passent devant un panneau antiaméricain sur la place Enqelab à Téhéran (Iran), le 16 février 2026. keystone

La neutralité suisse a permis à Berne de jouer un rôle dans le maintien du dialogue entre États ennemis et la résolution de leurs différends. Mais ce rôle traditionnel doit s’adapter à un monde qui traverse des turbulences.

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Ying Zhang Qu'il s'agisse des relations inter-détroit (relations politiques et économiques entre la Chine et Taïwan), de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, des relations sino-helvétiques, de la Chine et de ses structures politiques ou du développement adaptatif et de l'innovation technologique, je fais le point sur les affaires étrangères et leur impact possible sur la politique, l'économie et la société suisses/chinoises. Ancien journaliste à Pékin, je m'intéresse à la Chine et à ses structures politiques, au développement adaptatif et à l'innovation technologique. J'ai étudié le journalisme et la communication en Chine et en Suisse. Depuis que j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2015, j'ai développé un vif intérêt pour les affaires internationales en me concentrant sur les relations de la Chine avec d'autres pays/blocs et sur la position de la Suisse. Autre langue: 1 English en As Middle East conflict rages, Swiss tradition of uniting adversaries is changing original lire plus As Middle East conflict rages, Swiss tradition of uniting adversaries is changing

Alors que les États-Unis et Israël continuent de bombarder l’Iran à coups de missiles et que la théocratie islamique poursuit sa riposte par des frappes de drones contre des pays de la région, la Suisse s’est proposée comme intermédiaire entre les parties en guerre.

Cette offre reflète son rôle traditionnel de messager neutre et, parfois, d’hôte de négociations entre adversaires qui n’entretiennent plus de relations directes.

La diplomatie suisse représente les intérêts américains à Téhéran dans le cadre d’un «mandat de puissance protectrice» relevant de ses bons offices depuis 1980, après la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran. Un lien rompu par Washington à la suite de la prise d’otages du personnel de l’ambassade américaine par des radicaux islamistes en 1979.

Depuis lors, la Suisse a contribué à des dossiers tels que la gestion des services consulaires, la transmission de messages de haut niveau et même l’aide à des échanges de prisonniers.

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Mais alors que les relations internationales sont devenues plus chaotiques ces dernières années — différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine, guerre en Ukraine, rivalité d’influence entre les États du Golfe — le rôle établi de la Suisse en tant qu’intermédiaire impartial évolue. Si le pays bénéficie toujours de sa neutralité perçue lorsqu’il offre un canal de discussion, il pourrait devoir de plus en plus s’associer à d’autres États de la région pour préserver sa crédibilité.

«Il est en réalité impossible, vu de l’extérieur, de dire dans quelle mesure ce canal est utilisé en ces jours dramatiques, indique Daniel Moeckli, directeur du Center for Security Studies à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich). Le canal suisse a été l’un des nombreux canaux entre les États-Unis et l’Iran, et il a peut-être perdu une partie de la dynamique qu’il avait auparavant.»

Des bons offices «ouverts à toutes les parties»

La Suisse «se tient prête» à soutenir les efforts diplomatiques menant à une désescalade, a indiquéLien externe le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) le 28 février, jour où les États-Unis et Israël ont lancé des attaques qui ont tué les principaux dirigeants iraniens et détruit d’importantes installations de sécurité.

«Les bons offices de la Suisse restent à disposition de toutes les parties concernées», a déclaré le DFAE.

Les bons offices sont un instrument de la politique étrangère suisse découlant de la neutralité militaire du pays, qui lui permet d’agir comme tiers impartial pour aider à résoudre des conflits. Par exemple, en accueillant des négociations de paix, en jouant le rôle de médiateur ou en transmettant des messages diplomatiques.

En 2020, un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran a ainsi eu lieu après des années de négociations destinées à instaurer un climat de confiance. Une période durant laquelle les bons offices suisses «ont contribué au succès de cet accord», a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

La même année, la Suisse a également mis en place un système permettant des exportations humanitaires de nourriture ou encore de médicaments, afin d’atténuer l’impact sur la population iranienne des sanctions économiques imposées au pays en raison de son programme nucléaire.

Sanctions américaines et commerce

Entré en vigueur en 2020, le mécanisme de paiement pour les livraisons humanitaires (Swiss Humanitarian Trade Arrangement, SHTA) permet aux entreprises et aux banques d’exporter des produits humanitaires à destination de l’Iran, à condition que les contrats soient soumis aux États-Unis pour approbation.

Malgré cela, compte tenu de l’inconstance historique de la politique américaine de sanctions envers l’Iran – et d’autres pays – ces efforts diplomatiques se heurtent depuis longtemps à d’importants obstacles. Washington a à plusieurs reprises utilisé sa position dans le système financier mondial et dans les transactions libellées en dollars pour isoler les États qu’il considère comme des «parias», et pour affaiblir toute banque ou entreprise qu’il accuse d’avoir contourné les sanctions économiques.

«De nombreuses banques appliquent désormais des interdictions générales complètes concernant tout type de commerce avec l’Iran, y compris pour les biens exemptés», écrivaient Erica Moret et Esfandyar Batmanghelidj dans un rapport de 2022Lien externe pour le groupe de réflexion bruxellois Friends of Europe. Les institutions financières, ainsi que les entreprises commercialisant des biens essentiels, craignent «le risque d’amendes de plusieurs milliards de dollars, des exigences de conformité lourdes et des risques pour leur réputation», ajoutaient-ils.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a indiqué que six transactions au total avaient été traitées par le canal commercial humanitaire SHTA. Mais Ali Vaez, directeur du projet Iran à l’International Crisis Group, soupçonne que le système est resté inactif pendant plusieurs années.

Le dégelLien externe de 6 milliards de dollars (4,7 milliards de francs) de fonds iraniens en 2023 pour l’achat de nourriture, de médicaments et d’autres biens humanitaires, accepté par les États-Unis, est passé par la Banque nationale suisse (BNS) plutôt que par les banques commerciales impliquées dans la transaction. Le canal humanitaire n’a donc pas été utilisé dans ce cas.

La décision du gouvernement suisse de reprendre les sanctions de l’Union européenne contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a également pu inquiéter Téhéran et «alimenter les craintes que des fonds puissent à nouveau être gelés en Suisse», indique Ali Vaez.

Des critiques dénoncent un soutien au régime iranien

La Suisse fait également face à des appels internes à isoler le régime iranien, qui a brutalement réprimé les mouvements de contestation ces dernières années, tuant jusqu’à des dizaines de milliersLien externe de manifestants en 2026.

En 2022, Free Iran Switzerland avait déposé à Berne une pétition demandant des mesures plus strictes contre le régime iranien face à sa répression des mouvements de contestation d’alors.

Certains parlementaires ont par ailleurs récemment mis en doute la pertinence des mandats de puissance protectrice de Berne. «La médiation de la Suisse entre Téhéran et Washington a contribué à stabiliser le régime iranien meurtrier», a déclaréLien externe Gerhard Pfister, conseiller national du Centre et membre de la Commission de politique extérieure, dans une interview accordée à CH Media en mars 2026.

D’autres estiment au contraire que le pays joue un rôle utile en maintenant des canaux de communication ouverts entre belligérants et en contribuant potentiellement à désamorcer les conflits. En fin de compte, les efforts visant à maintenir un canal de dialogue dépendent «de la volonté de l’Iran et des États-Unis de l’utiliser», déclare Laurent Goetschel, directeur de la fondation Swisspeace.

L’intérêt croissant de puissances comme la Chine ou d’États tels que l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie pour l’organisation de négociations diplomatiques pourrait se révéler déterminant pour l’avenir du rôle de la Suisse dans la diplomatie internationale au Moyen-Orient.

En 2023, un effort de médiation de la Chine a permis à l’Iran et l’Arabie saoudite de rétablir leurs relations diplomatiques après sept ans de rupture. La Suisse n’a pas été associée au processus, auquel Oman et l’Irak ont également participé, alors même que Berne avait servi de puissance protectrice pour les deux parties depuis la troisième année de leur rupture diplomatique.

«La Chine pèse davantage, il ne faut pas se faire d’illusions», avait déclaré à l’époque Fabian Molina, conseiller national socialiste membre de la Commission de politique extérieure. «Un nouvel équilibre se met en place, et la Chine veut se positionner.»

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Le Qatar, qui accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a également joué un rôle de médiateur dans l’accord de 2023 visant à dégeler 6 milliards de dollars de fonds iraniens, en échange de la libération de citoyens américains détenus en Iran. Les Qataris ont en outre contribué à convaincre l’Iran d’accepter un cessez-le-feu l’an dernier après des frappes menées par Israël et les États-Unis contre des sites militaires et nucléaires.

La Suisse inquiète face aux bombardements américains

La Suisse conserve toutefois une crédibilité en tant qu’acteur neutre non issu du Golfe, en particulier après que l’Iran a répondu aux attaques américaines et israéliennes par des frappes de drones et de missiles contre des partenaires potentiels de négociations dans la région, dont le Qatar, Oman et l’Arabie saoudite. Le Qatar a notamment refusé de jouer un rôle de médiateur dans le conflit tant qu’il sera visé par des attaques iraniennes, comme l’a déclaré son ministre des Affaires étrangères à Al Jazeera.

Les autorités suisses ont également exprimé des inquiétudes plus marquées face aux bombardements américains et israéliens que certains autres pays européens après le début des attaques le 28 février.

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«La Suisse est profondément préoccupée par les attaques menées aujourd’hui par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que par l’escalade dangereuse et rapide qui s’est développée à la suite des frappes militaires et des attaques contre les États du Golfe et dans l’ensemble du Moyen-Orient», a alors déclaré le ministère des Affaires étrangères. La Suisse appelle «au respect sans restriction du droit international, y compris la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire.»

Le pays a tiré parti du capital de confiance dont il bénéficie dans le Golfe grâce à ses positions neutres, en s’associant à des États de la région pour des négociations. Cela a été le cas peu avant le début du conflit, en février, lors de deux cycles de pourparlers indirects entre Américains et Iraniens à Genève, où Oman agissait comme médiateur et la Suisse comme pays hôte.

«Ces processus complexes visant à faire avancer des cessez-le-feu et la paix ne sont plus guère menés par un seul médiateur, estime Daniel Moeckli. Il me semble qu’il existe encore un niveau de confiance considérable envers la Suisse en tant qu’acteur cherchant la paix et le dialogue dans la région… Le savoir-faire suisse en matière de médiation reste sans égal.»

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Relu et vérifié par Tony Barrett et Benjamin von Wyl, traduit de l’anglais à l’aide d’un outil d’IA/dbu

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