Comment la Conférence suisse sur l’Ukraine entend trouver le chemin de la paix

C’est au luxueux hôtel Bürgenstock que la Suisse organise la conférence. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

La Suisse organise la Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine les 15 et 16 juin prochains au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald. Tour d’horizon des enjeux.

9 minutes

Quels sont les objectifs officiels?

Les objectifs de la Conférence sont les suivants: «Stimuler un futur processus de paix, élaborer des éléments pratiques et définir les étapes en vue d’un tel processus», comme l’écrit le Département fédéral des affaires étrangères. Les États participants doivent pouvoir apporter des idées et des concepts pour une «paix globale, juste et durable en Ukraine».

Initialement, le plan de paix en dix points du président ukrainien Volodymyr Zelensky devait être au cœur des discussions. Mais comme plusieurs des points restent illusoires à ce stade, l’accent sera sans doute mis sur ceux pouvant être soutenus par la plupart des États participants: la sécurité alimentaire (l’exportation de produits agricoles ukrainiens), la sécurité nucléaire (notamment des centrales nucléaires) et l’échange de prisonniers de guerre et de déportés.

Le 15 janvier dernier, Volodymyr Zelensky s’est rendu à Berne pour une visite officielle. Les discussions ont porté sur la manière de procéder après les quatre réunions des conseillers à la sécurité nationale consacrée à la formule de paix ukrainienne. À cette occasion, la Suisse a annoncé qu’elle organiserait un sommet de haut niveau.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et la présidente de la Confédération Viola Amherd sont considérés comme les forces motrices de la conférence. Cela leur a valu des critiques parfois sévères, tant en Suisse qu’à l’étranger. Keystone / Anthony Anex

Ce processus, essentiellement technique, a ainsi été porté au niveau politique. Cela allait tout à fait dans le sens de l’Ukraine, qui était à ce moment-là de plus en plus sous pression sur le plan militaire, tandis que l’attention internationale diminuait à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas.

Par le passé, la Suisse s’était à plusieurs reprises proposée comme lieu de dialogue entre la Russie et l’Ukraine et avait offert ses bons offices. L’organisation de la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine à Lugano, au Tessin, est considérée en Suisse comme un exemple positif de la manière dont Berne peut s’engager en tant que médiateur. Ce format a ensuite été repris à d’autres endroits et a permis à l’Ukraine de bénéficier d’un soutien international pour sa reconstruction.

Quelles sont les attentes de l’Ukraine?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, dès l’an passé, proposé une telle conférence, à laquelle participeraient le plus grand nombre possible de pays, avec pour objectif de faire pression sur la Russie par la voie diplomatique. La revendication principale de Volodymyr Zelensky est le retrait des troupes russes de l’ensemble du territoire ukrainien (y compris la Crimée). Une position dont le président ne dévie pas, malgré l’impasse militaire et la solidarité affaiblie de l’Occident.

Près de deux ans et demi se sont écoulés depuis la grande invasion russe. La guerre se poursuit de manière intense, mais sans qu’aucun des camps ne semble pouvoir prendre l’avantage sur l’autre dans un avenir proche. Pour l’Ukraine, il est important que le conflit n’échappe pas à l’attention de l’opinion publique mondiale, car elle dépend toujours de l’aide militaire et financière internationale pour se défendre.

Dans le meilleur des cas, l’Ukraine pourra trouver un soutien supplémentaire pour son plan de paix. Cela nécessite cependant qu’un nombre critique d’États se rendent en Suisse. La politicienne ukrainienne Jelysaweta Jasko, spécialiste des affaires étrangères, espère une coalition de partenaires internationaux qui, à un moment donné, impliquera la Russie et mettra finalement un terme à la guerre, a-t-elle confié à swissinfo.ch.

Plus Discussion Modéré par: Giannis Mavris Qu’attendez-vous de la conférence sur la paix en Ukraine au Bürgenstock? L’objectif est de stimuler un futur processus de paix. Nous sommes impatients de connaître votre avis! Participez à la discussion 21 J'aime Voir la discussion

Quelles sont les attentes de la Suisse?

Depuis le début de la grande invasion russe, la Suisse est sans cesse mise sous pression. Tout d’abord avec la reprise hésitante des sanctions contre la Russie, puis en raison du refus, justifié par le droit de la neutralité, d’autoriser la transmission à l’Ukraine d’armes provenant de stocks occidentaux.

À cela s’est ajouté le gel des avoirs des oligarques russes, mené de manière trop défensive aux yeux de certains gouvernements. La Suisse fournit certes une aide humanitaire et mise sur le déminage humanitaire (à propos duquel elle organisera une conférence en octobre). Pourtant, il lui est souvent reproché de contribuer relativement peu aux efforts internationaux.

Le gouvernement se considère comme un médiateur neutre qui se prête au dialogue. La neutralité helvétique a toutefois été discréditée à plusieurs reprises, frisant l’opportunisme, dans le cadre de l’attaque russe contraire au droit international. Grâce à ses efforts en vue d’une éventuelle solution de paix, la Suisse peut potentiellement répondre à ces critiques. De plus, elle siège actuellement au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent. Elle a donc la possibilité de se présenter comme un défenseur du multilatéralisme dans différents forums.

Ces sommets sont aussi l’occasion d’aborder des dossiers bilatéraux. La Suisse est économiquement et politiquement du côté de l’Occident, où se trouvent également ses principaux intérêts. Et ce sont les délégations occidentales qui seront certainement les plus nombreuses à la Conférence du Bürgenstock.

Enfin, l’organisation de conférences représente aussi une forme de soft power: dans le cadre idyllique du Bürgenstock, la Suisse peut faire montre de son décor de carte postale et renforcer sa réputation d’hôte fiable.

>> Un coup d’œil sur le lieu de la Conférence au cœur de la Suisse pittoresque:

Plus

Plus Conférence sur l’Ukraine: la diplomatie dans un décor chargé d’histoire Ce contenu a été publié sur L’hôtel du Bürgenstock, qui accueillera le Conférence de paix sur l’Ukraine, a déjà eu plusieurs rendez-vous avec l’Histoire. lire plus Conférence sur l’Ukraine: la diplomatie dans un décor chargé d’histoire

Qui participe?

La Suisse a invité 160 délégations. Le Département fédéral des affaires étrangères parle de plus de 80 inscriptions officielles, tandis que l’Ukraine évoque plus de 100 promesses de participation. La liste définitive des participants sera publiée peu avant le début de la Conférence, ce qui permettra de savoir quel pays sera représenté à quel niveau diplomatique.

Outre les États, l’UE, l’ONU, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, le Vatican et le Patriarcat œcuménique de Constantinople sont également invités. La moitié des promesses vient d’Europe, l’autre moitié du reste du monde.

Le camp occidental est donc bien représenté. L’objectif était explicitement que le plus grand nombre possible de pays du Sud participent. Avec l’Inde, un membre important des BRICS est présent. Néanmoins, il manque des poids lourds.

Qui ne participe pas?

La Chine et le Brésil ont refusé de prendre part à la Conférence. Sans la participation de la Russie, une telle rencontre n’a pas de sens, ont-ils argumenté. D’autres pays, essentiellement du Sud, ne se sont pas inscrits ou ne seront pas présents au plus haut niveau pour le même motif.

Mais une autre raison est évoquée: plusieurs pays, tels que la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud ou la Turquie, ont lancé ou proposé leurs propres initiatives de paix. Ces dernières années, certains États ont facilité des négociations entre l’Ukraine et la Russie, concernant des échanges de prisonniers ou l’exportation de céréales via la mer Noire notamment.

À un niveau plus élevé, de nombreux pays voient la guerre comme un conflit entre les États-Unis et la Russie. Dans ce contexte, le jeu diplomatique se révèle utile pour faire monter le prix de leur position.

Pourquoi la Russie ne participe-t-elle pas?

Dès l’annonce de la Conférence, la Russie n’a cessé de répéter publiquement qu’elle n’y participerait pas. En marge d’un débat au Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov l’a même déclaré personnellement à son homologue suisse Ignazio Cassis. Des discussions ont eu lieu au sein du Conseil fédéral pour savoir s’il fallait, malgré tout, envoyer une invitation à la Russie. Le gouvernement y a finalement renoncé de manière à ne pas provoquer Moscou après l’annonce très claire de sa non-participation.

Ces dernières semaines, la Russie s’est vivement opposée à la Conférence et a fait pression sur les États pour qu’ils n’y participent pas. Le Kremlin ne considère plus la Suisse comme neutre depuis longtemps et l’a qualifiée de «pays ouvertement hostile». De surcroît, les exigences de la Russie sont diamétralement opposées à celles de l’Ukraine. Moscou exige la démilitarisation de l’Ukraine et sa neutralité. En outre, la Russie a déjà signé le décret d’annexion de plusieurs régions ukrainiennes. De son côté, l’Ukraine insiste sur l’évacuation complète de son territoire national.

Il est évident que l’on ne puisse déterminer qu’après coup si un sommet diplomatique a été un succès ou un échec. Des voix critiques à l’étranger, ainsi qu’au Parlement fédéral, dénoncent le fait que trop peu d’États influents participent à la Conférence du Bürgenstock.

La propagande russe, qui tire depuis des semaines à boulets rouges sur la Suisse, suscite la nervosité au Palais fédéral. Certains parlementaires soulignent néanmoins que de telles initiatives sont nécessaires en temps de guerre, même avec le risque qu’elles échouent.

Les participants ont laissé entendre qu’un document final reprenant le plus grand nombre possible de points proposés par l’Ukraine pourrait être signé au terme de la Conférence. Dans l’agenda diplomatique, il s’agirait d’une étape intermédiaire, avant une prochaine conférence à laquelle d’autres États, dont éventuellement la Russie, seraient conviés.

Relu et vérifié par Marc Leutenegger, traduit de l’allemand par Zélie Schaller