Conférence sur la paix en Ukraine: «C’est un grand honneur pour Nidwald»

C’est au luxueux hôtel Bürgenstock que la Suisse va organiser la conférence. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

La Suisse centrale se réjouit de l’organisation sur son sol en juin prochain de la conférence sur la paix en Ukraine. Mais celle-ci représente aussi un grand défi.

La rumeur courait ces derniers jours, c’est désormais officiel: la Suisse prévoit d’organiser au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald, une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine. Elle devrait avoir lieu mi-juin.

Le projet de la Confédération suscite un engouement en Suisse centrale. «C’est un grand honneur pour notre canton et nous sommes fiers d’accueillir cette conférence», déclare la conseillère d’État nidwaldienne en charge de la sécurité, Karin Kayser.

Mais son canton doit désormais faire face à des défis. Car il est responsable de la sécurité des participants et participantes à la conférence. Pour planifier cette sécurité, des spécialistes de tous les corps de police de Suisse centrale ont été réunis.

Le bassin de Küessnacht, lac des Quatre-Cantons, vu du Bürgenstock. KEYSTONE

Des policiers de toute la Suisse seront mobilisés lors de la conférence. Karin Kayser ne donne toutefois aucune indication sur leur nombre exact.

Le travail effectué en amont du Forum économique mondial, qui devait avoir lieu au Bürgenstock en 2021 avant d’être finalement organisé à Singapour, servira aux préparatifs en vue de la conférence en juin, a déclaré Karin Kayser.

Lucerne, le canton voisin, est également impliqué dans ces préparatifs. Sollicité, le gouvernement cantonal a indiqué qu’il avait assuré les autorités de la Confédération et du canton de Nidwald de son soutien total.

Lucerne participera à la planification et à la réalisation de la conférence dans les domaines de la sécurité, de l’hébergement et de la logistique, a-t-il encore déclaré.

Et d’ajouter: «Le Conseil d’État lucernois salue l’intention du Conseil fédéral d’organiser en Suisse centrale une conférence sur la paix et de mettre le Bürgenstock-Resort et les régions de Nidwald et de Lucerne au service de cette bonne cause».

Beat Plüss, président de la commune de Stansstad dans laquelle aura lieu la conférence, a également fait part de sa satisfaction. «C’est très excitant de pouvoir potentiellement apporter une petite contribution à la paix en tant que lieu d’accueil», a-t-il déclaré.

La conférence sur la paix se tiendra au Bürgenstock

Le Bürgenstock et son complexe hôtelier se prêtent idéalement à l’organisation de la conférence. Le lieu se trouve à proximité de l’aérodrome de Buochs et la zone entourant le palace peut être facilement isolée.

«Seules deux routes mènent au Bürgenstock et lorsque celles-ci sont fermées, le ‘resort’ est quasiment hermétiquement clos», souligne-t-il.

Le Bürgenstock et son complexe hôtelier se prêtent idéalement à l’organisation de la conférence. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Quelque 400 personnes vivent néanmoins au Bürgenstock. Pour elles, les routes resteraient ouvertes, ont affirmé les autorités cantonales. Mais des contrôles d’identité seront probablement nécessaires, selon Beat Plüss. Dans la région d’Obbürgen, il est prévu d’aménager une piste d’atterrissage provisoire pour les hélicoptères.

La conférence sur la paix en Ukraine n’est pas le premier événement de ce type à être organisé au Bürgenstock. En 2004, la Suisse y avait organisé une conférence de haut niveau sur Chypre.

Texte traduit de l’allemand par Dorian Burkhalter

