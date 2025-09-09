Internet sous surveillance: comment la Russie filtre l’accès au web mondial

Le 13 août, Roskomnadzor, l'autorité nationale de régulation des médias, a restreint les appels sur WhatsApp et Telegram, les qualifiant de «principaux services vocaux utilisés pour tromper et extorquer de l'argent, et pour impliquer des citoyens russes dans des activités de sabotage et de terrorisme». Afp Or Licensors

Un rapport de Human Rights Watch révèle que des millions de Russes rencontrent de plus en plus de difficultés pour accéder aux sites internationaux, en raison des restrictions imposées par le gouvernement. Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’espace numérique russe est devenu l’un des plus fermés au monde.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, l’Internet russe est devenu l’un des espaces numériques les plus restreints au monde. Facebook, YouTube, Instagram, des sites de médias et des milliers d’autres sont bloqués. Le système, connu sous le nom de RuNet, est également actif dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie.

L’accès aux sites étrangers est impossible sans passer par un service VPN. Or, ces réseaux privés virtuels sont eux aussi de plus en plus limités pour les utilisatrices et utilisateurs. «Même les VPN, autrefois couramment utilisés pour contourner la censure, ne sont plus fiables. Plus de la moitié de la population ne sait pas comment les utiliser», indique Human Rights WatchLien externe dans son rapport.

Swissinfo a demandé à Olga Sadovskaya, vice-présidente de l’organisation The Crew Against Torture et vice-présidente de l’Organisation mondiale contre la torture, de démontrer comment fonctionne le rideau de fer numérique russe, avec et sans VPN. [Spoiler: le site de Swissinfo ne se charge pas dans le pays sans un VPN.]

Les autorités ont commencé à ralentir l’accès à YouTube, utilisé quotidiennement par 55 millions de personnes en Russie, en juillet 2024. Elles ont qualifié cette mesure de «contrainte nécessaire». Selon le centre de recherche indépendant Levada, près de 40% des Russes se sont alors tournés vers les VPN.

La répression s’est étendue aux applications de messagerie. Le 13 août, Roskomnadzor, l’autorité de régulation des médias, a restreint les appels sur WhatsApp et Telegram, les qualifiant de «principaux services vocaux utilisés pour tromper, extorquer de l’argent et impliquer des citoyens russes dans des activités de sabotage et de terrorisme». Selon l’agence de presse TASS, Google Meet est rapidement passé en deuxième position des applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store russe. Mais des médias en exilLien externe affirment que le service est déjà instable, et un parlementaire de haut rang a averti qu’il pourrait lui aussi être interdit.

La Russie rejoint ainsi d’autres États autoritaires qui limitent l’accès au web. La Chine, notamment, a mis en place ce qu’elle a appelé le «Grand pare-feu» à la fin des années 1990. Au cours de la dernière décennie, Pékin a progressivement renforcé les restrictions. Swissinfo est inaccessible en Chine depuis plus de dix ans. Des services autrefois disponibles, comme Skype et WhatsApp, qui permettaient aux utilisateurs chinois de communiquer avec l’extérieur, sont désormais totalement bloqués.

En Russie, l’opinion publique est divisée.

«Plus une plateforme était populaire, moins les gens étaient prêts à soutenir pleinement son blocage», a déclaré Denis Volkov, directeur du centre Levada, au magazine russe Forbes. Les Russes plus âgés ont tendance à soutenir les restrictions. En 2018, environ la moitié d’entre eux étaient favorables au blocage de Telegram.

Les sentiments géopolitiques reflètent ces divisions. En mai 2025, les Russes ont cité la Biélorussie, la Chine, le Kazakhstan, l’Inde et la Corée du Nord comme leurs alliés les plus proches. Les pays jugés les plus hostiles étaient l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Ukraine, les États-Unis et la Pologne. Pour la première fois en vingt ans, les États-Unis ont quitté la première place de cette liste pour se retrouver en quatrième position.

Relu et vérifié par Tony Barrett/traduit de l’anglais avec des outils de traduction automatique /kro

