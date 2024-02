Oleg Radzinsky: «J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux»

«Alexeï Navalny n’avait pas peur du Kremlin. Mais le Kremlin avait peur d’Alexeï Navalny. Il a été tué par le régime de Poutine. Aucun argument sur les ‘causes naturelles’ de la mort de Navalny n’est acceptable, car on lui a créé des conditions de vie artificiellement hostiles pendant des années.

C’est un assassinat lâche et sournois d’un homme dangereux pour le régime. Il a été empoisonné au ‘Novichok’, arrêté lorsqu’il est rentré chez lui en Russie après un traitement en Allemagne, condamné à des peines de prison les unes après les autres. Ses conditions de détention ont été durcies, il a été envoyé en unité psychiatrique à maintes reprises, mis à l’épreuve à l’extrême. Et il a tout enduré. C’est un homme d’un courage personnel et civique sans précédent. Alexeï Navalny a enduré toutes les épreuves jusqu’au bout.

Malheureusement, contrairement à lui, les politiciens occidentaux, y compris les Suisses, ne peuvent pas en dire autant. Alors que Poutine et ses sbires continuaient à détruire l’opposition, en tuant et en emprisonnant ceux qui osaient protester contre leurs crimes, les ‘partenaires’ occidentaux de Poutine continuaient à acheter du pétrole, du gaz et des métaux russes, à accorder des permis de séjour aux bénéficiaires du régime russe et à stocker leur argent dans leurs banques.

Une telle absence de principes a conduit Poutine à se sentir totalement impuni et tout-puissant et, après avoir réprimé son propre peuple, il est passé à l’agression militaire contre le peuple ukrainien.

J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux et qu’ils trouveront en eux la force et le courage de résister au mal – la dictature et l’agression de Poutine. Alexeï Navalny n’avait pas peur du Kremlin. Et c’est pourquoi le Kremlin avait peur d’Alexeï Navalny».

Oleg Radzinsky est un écrivain et dissident soviétique qui a purgé cinq ans de prison en Sibérie «pour agitation et propagande antisoviétique». Il a émigré aux États-Unis après sa libération et vit actuellement entre la Suisse et le Royaume-Uni. Il est notamment l’auteur des romans «Surinam» («Суринам») et «Vies aléatoires» («Случайные жизни»). En septembre 2023, il est accusé d’être «un agent de l’étranger» par les autorités russes.