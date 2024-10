La Suissesse Kira Peter-Hansen, star montante du Parlement européen

Au bénéfice de la double nationalité danoise et suisse, Kira Peter-Hansen est membre de la commission des affaires économiques et monétaires et de la délégation pour les relations avec la Suisse. European Union 2021 - Source : Ep

Il y a cinq ans, cette étudiante en économie, alors âgée de 21 ans, a créé la surprise en accédant au Parlement européen. La politicienne verte au passeport suisse souhaite désormais s'engager pour la justice fiscale et les bonnes relations entre l'UE et la Suisse.

10 minutes

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie, co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne et co-initiateur de la Ligue internationale des villes démocratiques. Autre langue: 1 Deutsch de Kira Peter-Hansen: die junge und erfolgreiche Schweizerin im Europaparlament original lire plus Kira Peter-Hansen: die junge und erfolgreiche Schweizerin im Europaparlament

«J’ai déjà envisagé à plusieurs reprises de voter lors de scrutins suisses», confie Kira Peter-Hansen. «Je regarde toujours le matériel de votation». Elle explique: «Il est alors très intéressant de voir quels sont les thèmes importants pour les citoyens suisses».

C’était notamment le cas lorsque la Suisse s’est prononcée sur l’accord fiscal de l’OCDE. «J’avais moi-même négocié cet accord au sein du Parlement européen», rigole-t-elle.

Née en 1998 d’un père suisse de Flühli, dans le canton de Lucerne, Kira Peter-Hansen tient à son passeport suisse. Elle entretient une relation étroite avec ce petit pays non membre de l’Union européenne (UE) situé au centre de l’Europe.

Plus

Plus Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse La Suisse dans un monde qui bouge. Observez avec nous la politique extérieure suisse et ses évolutions. Nous vous fournissons les approfondissements parfaits pour cela. lire plus Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse

Elle y a passé une partie de sa petite enfance et s’y rend régulièrement avec son partenaire, qui a également de la famille en Suisse.

Kira Peter-Hansen ne souhaite toutefois pas en dire plus sur son enfance et sa biographie «suisses». « Je garde pour moi beaucoup de choses de ma vie privée», affirme-t-elle. Et elle renonce aussi délibérément à la publication d’un CV sur le site officielLien externe du Parlement européen.

Le plus grand parlement transnational du monde Le Parlement européen (PE) est élu au suffrage universel direct dans les États membres de l’Union européenne depuis 1979. Depuis sa création, il n’a cessé de renforcer ses pouvoirs. La députée danoise Kira Peter-Hansen n’est pas seulement l’une des plus jeunes représentantes du PE. Elle est devenue aujourd’hui l’une de ses députées les plus influentes. Elle possède, en plus du passeport européen danois, le passeport rouge à croix blanche suisse.

De la place pour la relève

Jusqu’à présent, Kira Peter-Hansen ne s’est pas engagée politiquement auprès de la Confédération helvétique: «Non, je n’ai jamais utilisé mon droit de vote en Suisse. Je ne pense pas y être suffisamment active pour prendre des décisions – je laisse cela à d’autres».

Son action au Danemark, où elle a grandi à Copenhague, avec sa mère danoise, s’est en revanche révélée précoce. À 17 ans, Kira Peter-Hansen a adhéré à l’association de jeunesse du «Parti socialiste populaire». À un moment particulier, comme le rappelle un ancien membre du comité directeur dans le journal InformationLien externe: «Après une participation épuisante au gouvernement, le parti avait perdu de nombreux membres. Ces départs ont libéré de la place pour une relève plus jeune».



Kira Peter-Hansen reçoit et étudie le matériel de vote suisse quatre fois par an, mais jusqu’à présent, elle a sciemment renoncé à voter. European Union 2022 – Source : Ep

«Je m’efforce toujours de me plonger à fond dans mes dossiers et de rester honnête, même lorsque je ne peux pas donner de réponse», confie Kira Peter-Hansen à SWI swissinfo.ch.

Cette attitude a permis à la jeune femme de progresser au sein de son propre mouvement, qui a gagné de nombreux nouveaux électeurs et électrices depuis son adhésion il y a bientôt dix ans. Le parti fait partie du groupe des Verts au Parlement européen.

«J’explique ce succès par le fait que mon parti et moi représentons une chose en laquelle les électeurs croient. Les citoyens veulent des hommes et des femmes politiques qui ont de bonnes solutions, mais aussi qui coopèrent et travaillent de manière pragmatique. La population apprécie les politiciens qui acceptent de faire des compromis, qui ne crient peut-être pas très fort, mais qui travaillent dur», indique-t-elle.

«Assidue, pragmatique et communicative»

Ce talent, Kira Peter-Hansen ne l’a pas perdu, même après sa première élection au Parlement européen en 2019. Elle y est devenue la plus jeune députée de l’histoire à ce jour et «s’est fait un nom en tant que politicienne assidue, pragmatique et communicative», explique Petros Fassoulas.

Le secrétaire général de la fédération internationale du Mouvement européen à Bruxelles considère le succès électoral de Kira Peter-Hansen comme un symbole. «C’est un signe qui va contre la tendance juridique eurocritique dans de grands États membres comme l’Allemagne et la France».



Petros Fassoulas est originaire de Grèce et a dirigé le Mouvement européen en Grande-Bretagne jusqu’à la votation sur le Brexit. swissinfo.ch

Lors des élections de juin, Kira Peter-Hansen a remporté le plus de voix au Danemark. Son «Parti socialiste du peuple» y est devenu le plus grand parti du pays.

«On remarque que Kira Peter-Hansen s’est profilée surtout sur des thèmes économiques pendant la campagne électorale», explique Petros Fassoulas. «Or au Parlement, elle s’occupe de domaines comme la protection du climat ou la lutte contre les produits chimiques.»

Kira Peter-Hansen s’est ainsi engagée avec succès en faveur de la «directive sur la transparence des salaires», qui oblige les entreprises à divulguer les différences de rémunérations entre les sexes et à prendre des mesures si celles-ci sont importantes.

Malgré son jeune âge et sa nature réservée, voire timide, Kira Peter-Hansen n’a jamais eu peur de s’asseoir aux tables où se prennent les décisions importantes.

Après seulement un an au Parlement européen, elle s’est présentée avec succès au poste de vice-présidente du groupe des Verts. Elle a également obtenu un poste au sein de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON). Dans ce collège dominé par les hommes, elle a été nommée négociatrice parlementaire en chef pour le blanchiment d’argent et la réglementation bancaire.

Elle est également vice-présidente de la sous-commission sur les questions fiscales, où elle s’engage pour que les groupes technologiques internationaux comme Google ou Apple paient des impôts sur leurs sites au sein de l’UE.

«La Suisse fait partie de ma pensée politique»

Cette ligne de conduite n’est pas seulement bien accueillie par l’électorat danois, elle renforce également sa position au sein du Parlement européen. Selon l’institut d’analyse Matrix,Lien externe Kira Peter-Hansen fait aujourd’hui partie des 25 membres les plus importants du Parlement.

Elle souligne auprès de SWI swissinfo.ch qu’elle ne veut pas apparaître comme une politicienne «danoise» ou «suisse», mais comme une politicienne européenne: «Je travaille pour l’ensemble de l’UE et je laisse derrière moi les intérêts nationaux particuliers.»

Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’intègre pas le Danemark et la Suisse dans sa réflexion politique: «S’il y a par exemple quelque chose qui fonctionne bien dans l’un de ces pays, on peut l’appliquer à l’ensemble de l’UE.»



Parlementaire européenne influente possédant un passeport suisse, Kira Peter-Hansen souhaite le renforcement des échanges. European Union 2021 – Source : Ep

Parmi les expériences danoises importantes, Kira Peter-Hansen mentionne le rôle notable des femmes en politique. La Première ministre sociale-démocrate danoise Helle Thorning-Schmidt fait partie de ses premiers modèles: «Elle m’a montré que les femmes ont leur place aux plus hautes fonctions politiques.»

En Suisse, elle est impressionnée par l’engagement de nombreux jeunes dans des initiatives populaires et des votations, notamment sur les thèmes du «climat et de la nature». En tant que jeune femme dans un parlement transnational, Kira Peter-Hansen se distingue davantage par des propositions d’amélioration dans le processus législatif que par de grandes apparitions en séance plénière.

Sandra Imhof coordonne les relations avec le Parlement européen au sein de la mission suisse auprès de l’UE à Bruxelles. swissinfo.ch

Concrètement, les services du Parlement européen n’ont enregistré que très peu de discours pour la Suisso-Danoise. En revanche, elle a déposé quelque 1552 amendements. «Je me sens plus à l’aise dans les salles de négociations que devant les caméras», résume-t-elle à SWI swissinfo.ch.

Membre de la délégation suisse

En ce qui concerne les négociations en cours entre l’UE et la Suisse sur les accords bilatéraux, Kira Peter-Hansen espère que les relations vont se renforcer.

Elle aimerait aussi davantage de coopération dans le domaine de la protection de l’environnement, ainsi que dans celui de la fiscalité et du blanchiment d’argent. En tant que citoyenne helvétique, elle souhaite en outre que la Suisse soit «un acteur actif dans le monde et en Europe».

Dans les années à venir, Kira Peter-Hansen aura la possibilité de laisser des traces dans ce domaine également. Dernièrement, le Parlement européen a élu la Danoise au passeport suisse à la délégation chargée des relations avec la Suisse (DEEA).



La Suisse et le Parlement européen C’est ici que la proximité et la distance simultanées entre la Suisse «officielle» et les institutions centrales de l’UE sont les plus évidentes, à un endroit qui est le pendant bruxellois de la Place fédérale de Berne, la Place du Luxembourg. Devant l’imposant complexe de bâtiments du Parlement européen, la place du Luxembourg, entourée de banques, est régulièrement envahie par de grandes manifestations. Ses nombreux cafés et restaurants accueillent des citoyens qui font (ou veulent faire) bouger les choses en Europe: députés, stagiaires, fonctionnaires, représentants d’ONG, lobbyistes et diplomates. Outre de nombreux symboles européens, un drapeau suisse occupe une place de choix sur le côté ouest de la place. Aucun autre pays ne dispose d’une «mission» plus proche du Parlement européen, comme on appelle l’«ambassade» de la Suisse auprès de l’UE, qui existe déjà depuis 1959. «Nous fonctionnons ici à Bruxelles comme une petite administration fédérale. Mon rôle est d’identifier, avec mes collègues des offices spécialisés, les projets de loi importants pour la Suisse et de les accompagner étroitement», explique la conseillère d’ambassade Sandra Imhof, sous le drapeau suisse devant le Parlement européen. Sandra Imhof cite en exemple le paquet législatif sur la responsabilité des entreprises récemment adopté par le Parlement européen ou les nouvelles dispositions sur la protection civile. Malgré la proximité du contenu et de l’espace, Sandra Imhof affirme toutefois à SWI swissinfo.ch : «Nous sommes un État tiers par rapport à l’UE. Et nous sommes aussi traités comme un État tiers.»

Texte relu et vérifié par Mark Livingston, traduit de l’allemand par Mary Vacharidis

Pour plus de transparence: l’auteur de cet article a travaillé pour le parti des Verts en tant que responsable des élections dans la ville de Falun (Suède) entre 2010 et 2017.