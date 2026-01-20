Le jargon de Davos pour les nuls

La Suisse compte quatre langues officielles, mais les visiteurs réguliers de Davos en maîtrisent une cinquième: une novlangue truffée de possibilités, d'ambition et, occasionnellement, de sagesse.

Bien que ce jargon de Davos soit dans un premier temps encore plus difficile à comprendre que le suisse allemand, il peut devenir une seconde nature à force d’entraînement et d’aveuglement délibéré.

Nous avons le plaisir de vous fournir le guide suivant afin de favoriser le dialogue interculturel et d’éviter les malentendus embarrassants:

Jargon de Davos Français Le besoin d’une plateforme de dialogue impartiale n’a jamais été aussi grand On trouvera toujours une bonne raison d’organiser Davos Davos est au cœur de l’Europe Davos est au milieu de nulle part Le thème de l’assemblée de cette année est «A Spirit of Dialogue» (Un esprit de dialogue) Puisque les idiots sont aux commandes, il faut bien leur parler C’est super d’être ici! Je viens de passer deux heures dans un minibus et j’ai glissé sur le trottoir C’est votre premier Davos? Êtes-vous trop insignifiant pour que je vous parle? Notre enthousiasme pour la transition énergétique ne signifie pas que nous rejetons les technologies éprouvées Mon entreprise envisage d’investir des milliards dans le pétrole vénézuélien Le président Trump a présenté une vision novatrice pour les relations entre les États-Unis et les économies à croissance rapide Le président a prononcé un discours décousu dans lequel il a paru confondre le Cameroun et le Cambodge L’humanité vient d’entrer dans une nouvelle ère de possibilités C’est le mois de janvier Davos est l’endroit idéal pour prendre un peu de recul par rapport au quotidien Je viens d’annoncer des licenciements massifs et j’avais besoin de m’échapper du bureau J’ai entendu dire que votre table ronde s’était bien passée! Je n’ai pas assisté à votre table ronde Il s’agit du premier forum depuis que notre fondateur Klaus Schwab a quitté ses fonctions On s’est enfin débarrassés de lui J’ai le sentiment que les dirigeants sont prêts à tirer largement parti des avantages de ce moment de renouveau Je travaille pour McKinsey Je vais au lunch «gouvernance de l’IA» J’ai tellement faim que je ferais n’importe quoi pour de la nourriture Nous entrons véritablement dans l’ère du minilatéralisme Mon équipe de communication me fait utiliser ces mots une fois par an C’est le moment de l’Inde J’aimerais attirer la clientèle d’Inde Contrairement à ce qui était prévu initialement, le président se joindra à nous par visioconférence Il a eu peur d’être enlevé par les forces spéciales américaines Vous êtes sur LinkedIn? Je veux parler à quelqu’un d’autre maintenant Il ne s’agit pas de moins réguler, mais de réguler plus intelligemment Il s’agit de moins réguler Ce qui fait la valeur de Davos, ce sont les gens Il n’y a pas de minéraux ici. Sérieusement, M. Trump, nous n’avons rien Excusez-moi, j’ai rendez-vous avec mon responsable stratégie Je vais faire ma sieste de 15h00 sinon je vais m’écrouler pendant l’apéritif Voici mes trois prédictions pour 2026 Les prochaines phrases qui vont sortir de ma bouche seront soit banales, soit erronées J’ai trouvé des points de vue tellement inspirants Je viens d’aller skier Vous allez à la fête de Matthew Freud? J’ai besoin que quelqu’un me fasse entrer à la fête de Matthew Freud

La maîtrise du jargon de Davos ne doit pas être prise à la légère. C’est un outil puissant, dont l’usage entraînera à coup sûr des milliers de demandes de contact sur LinkedIn, des invitations à des séances de méditation axées sur le réseautage, ainsi que des opportunités d’investissement dans les toutes premières applications de rencontre propulsées par la blockchain et prêtes pour l’ère quantique.

Quant à savoir si ce jargon est suffisamment puissant pour vous garantir que vos dépenses liées à Davos sur votre carte de crédit professionnelle seront approuvées, et bien c’est une autre histoire.

