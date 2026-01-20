La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Affaires étrangères

Le jargon de Davos pour les nuls

WEF
Parlez-vous le jargon de Davos? Keystone / Fabrice Coffrini

La Suisse compte quatre langues officielles, mais les visiteurs réguliers de Davos en maîtrisent une cinquième: une novlangue truffée de possibilités, d'ambition et, occasionnellement, de sagesse.

Ce contenu a été publié sur
4 minutes
Henry Mance, Financial Times

Bien que ce jargon de Davos soit dans un premier temps encore plus difficile à comprendre que le suisse allemand, il peut devenir une seconde nature à force d’entraînement et d’aveuglement délibéré.

Contenu externe
FT

Nous avons le plaisir de vous fournir le guide suivant afin de favoriser le dialogue interculturel et d’éviter les malentendus embarrassants:

Jargon de DavosFrançais
Le besoin d’une plateforme de dialogue impartiale n’a jamais été aussi grandOn trouvera toujours une bonne raison d’organiser Davos
Davos est au cœur de l’EuropeDavos est au milieu de nulle part
Le thème de l’assemblée de cette année est «A Spirit of Dialogue» (Un esprit de dialogue)Puisque les idiots sont aux commandes, il faut bien leur parler
C’est super d’être ici!Je viens de passer deux heures dans un minibus et j’ai glissé sur le trottoir
C’est votre premier Davos?Êtes-vous trop insignifiant pour que je vous parle?
Notre enthousiasme pour la transition énergétique ne signifie pas que nous rejetons les technologies éprouvéesMon entreprise envisage d’investir des milliards dans le pétrole vénézuélien
Le président Trump a présenté une vision novatrice pour les relations entre les États-Unis et les économies à croissance rapideLe président a prononcé un discours décousu dans lequel il a paru confondre le Cameroun et le Cambodge
L’humanité vient d’entrer dans une nouvelle ère de possibilitésC’est le mois de janvier
Davos est l’endroit idéal pour prendre un peu de recul par rapport au quotidienJe viens d’annoncer des licenciements massifs et j’avais besoin de m’échapper du bureau
J’ai entendu dire que votre table ronde s’était bien passée!Je n’ai pas assisté à votre table ronde
Il s’agit du premier forum depuis que notre fondateur Klaus Schwab a quitté ses fonctionsOn s’est enfin débarrassés de lui
J’ai le sentiment que les dirigeants sont prêts à tirer largement parti des avantages de ce moment de renouveauJe travaille pour McKinsey
Je vais au lunch «gouvernance de l’IA»J’ai tellement faim que je ferais n’importe quoi pour de la nourriture
Nous entrons véritablement dans l’ère du minilatéralismeMon équipe de communication me fait utiliser ces mots une fois par an
C’est le moment de l’IndeJ’aimerais attirer la clientèle d’Inde
Contrairement à ce qui était prévu initialement, le président se joindra à nous par visioconférenceIl a eu peur d’être enlevé par les forces spéciales américaines
Vous êtes sur LinkedIn?Je veux parler à quelqu’un d’autre maintenant
Il ne s’agit pas de moins réguler, mais de réguler plus intelligemmentIl s’agit de moins réguler
Ce qui fait la valeur de Davos, ce sont les gensIl n’y a pas de minéraux ici. Sérieusement, M. Trump, nous n’avons rien
Excusez-moi, j’ai rendez-vous avec mon responsable stratégieJe vais faire ma sieste de 15h00 sinon je vais m’écrouler pendant l’apéritif
Voici mes trois prédictions pour 2026Les prochaines phrases qui vont sortir de ma bouche seront soit banales, soit erronées
J’ai trouvé des points de vue tellement inspirantsJe viens d’aller skier
Vous allez à la fête de Matthew Freud?J’ai besoin que quelqu’un me fasse entrer à la fête de Matthew Freud

La maîtrise du jargon de Davos ne doit pas être prise à la légère. C’est un outil puissant, dont l’usage entraînera à coup sûr des milliers de demandes de contact sur LinkedIn, des invitations à des séances de méditation axées sur le réseautage, ainsi que des opportunités d’investissement dans les toutes premières applications de rencontre propulsées par la blockchain et prêtes pour l’ère quantique.

Quant à savoir si ce jargon est suffisamment puissant pour vous garantir que vos dépenses liées à Davos sur votre carte de crédit professionnelle seront approuvées, et bien c’est une autre histoire.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Traduction de l’anglais par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

