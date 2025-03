Le pavillon suisse doit faire grande impression à l’Expo 2025 d’Osaka

La salle d’exposition principale du pavillon suisse à l’Expo 2025 d’Osaka se compose de cinq sphères: quatre au sol et une dans la partie bâtiment. Chaque sphère est composée de deux couches de films différents. La couche intérieure est en polychlorure de vinyle (PVC), utilisé entre autres pour les sacs de courses. La couche extérieure est en copolymère d’éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), connu pour sa légèreté.

Ces enveloppes sont gonflées comme des coussins et soutenues par un cadre en acier. Cette version «pneumatique» permet une structure nettement plus légère que ne le serait une construction en béton ou en maçonnerie. Les enveloppes pèsent moins de 400 kilos au total. De manière générale, on peut dire que plus la structure est légère, plus les émissions sont faibles. Malgré sa légèreté, la sphère devrait pouvoir résister à un typhon ou à un tremblement de terre, selon les calculs des ingénieurs japonais et suisses.