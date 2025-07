Le projet chinois de médiation dans les conflits mondiaux souligne la fracture entre l’Occident et le reste du monde

Qu'il s'agisse des relations inter-détroit (relations politiques et économiques entre la Chine et Taïwan), de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, des relations sino-helvétiques, de la Chine et de ses structures politiques ou du développement adaptatif et de l'innovation technologique, je fais le point sur les affaires étrangères et leur impact possible sur la politique, l'économie et la société suisses/chinoises. Ancien journaliste à Pékin, je m'intéresse à la Chine et à ses structures politiques, au développement adaptatif et à l'innovation technologique. J'ai étudié le journalisme et la communication en Chine et en Suisse. Depuis que j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2015, j'ai développé un vif intérêt pour les affaires internationales en me concentrant sur les relations de la Chine avec d'autres pays/blocs et sur la position de la Suisse.