Le sommet sur la paix en Ukraine n’a pas répondu aux attentes «de contes de fées»

Les médias internationaux ne se sont pas montrés très enthousiastes vis-à-vis du sommet sur la paix en Ukraine. Keystone / Eda / Pool / Urs Flueeler

Les médias du monde entier ont réagi de manière mitigée à la conférence de paix sur l'Ukraine organisée par la Suisse. Celle-ci a abouti à un communiqué commun signé par la plupart des délégués, mais rejeté par plusieurs pays clés.

La déclaration du Bürgenstock, soutenue par 84 des pays et organisations présents, rejette la responsabilité du conflit sur la Russie.

Le texte n’a toutefois pas obtenu le soutien de plusieurs participants, dont l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Mexique et le Brésil. La Russie et la Chine n’étaient pas présentes à cette conférence de deux jours organisée dans le canton de Nidwald, en Suisse centrale.

Les médias russes et ukrainiens ont, sans surprise, rendu des verdicts contradictoires sur les résultats du sommet.

Le communiqué final contient des changements significatifs par rapport au projet initial, a rapporté le journal ukrainien European Pravda. «En peu de temps, il a été radicalement révisé, corrigeant les principaux problèmes», écrit le journal. «Le projet mis à jour s’est avéré tout à fait acceptable pour l’Ukraine. Ses auteurs ont (enfin!) trouvé le courage de qualifier la guerre d’«agression russe»».

Les médias contrôlés par l’État russe se sont montrés moins élogieux, se faisant l’écho de l’opinion précédemment exprimée par le Kremlin. «Le résultat du sommet de la paix en Suisse, même pour un profane, semble douteux», a déclaré le journal russe MK.

La corde raide diplomatique

L’un des non-signataires, l’Afrique du Sud, a contesté la participation d’Israël au sommet pour la paix, alors que le pays est accusé de crimes de guerre et de violations des droits humains par une commission du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

+ Comment la Conférence suisse sur l’Ukraine entend trouver le chemin de la paix

Le quotidien sud-africain Daily Maverick a cité le chef de la délégation de l’Afrique du Sud, Sydney Mufamadi, qui a déclaré que «l’incapacité à appliquer uniformément et équitablement le droit international dans toutes les situations de conflit à l’échelle mondiale affaiblit le cadre normatif de la responsabilité internationale et rend le monde moins sûr pour tous.»

Le président colombien Gustavo Petro s’est retiré du sommet du Bürgenstock au dernier moment, note le journal espagnol El País. Ce dernier s’est plaint sur la plateforme X samedi que les «conclusions du sommet étaient prédéterminées» par des «blocs de pays pour la guerre».

L’Indian Express a interprété le refus de l’Inde de signer la déclaration comme un symbole du «funambulisme diplomatique de New Delhi, qui a marqué sa diplomatie depuis le début de la guerre». Plusieurs médias indiens ont souligné la dépendance de l’Inde à l’égard de la Russie en matière d’armement et d’importations de pétrole à prix réduit.

Une dangereuse illusion

Par-dessus tout, le Bürgenstock a renforcé le clivage profond entre les États-Unis et l’Europe, d’une part, et les nations du Sud sous le joug de la Chine, d’autre part. «La division de la communauté internationale n’a pas été résolue et la difficulté de parvenir à la paix a été une fois de plus mise en évidence», a noté le journal japonais Mainichi Shimbun.

Les médias suisses ont également mis l’accent sur l’absence de consensus mondial, mise en évidence par le communiqué commun du sommet.

«Dans l’hôtel de luxe du Bürgenstock, ce week-end, les gens se sont laissés aller à l’idée non moins féerique qu’une solution diplomatique au conflit pourrait être trouvée d’une manière ou d’une autre. C’est une illusion dangereuse», rapporte le journal suisse alémanique Blick.

«L’Inde est absente. L’Arabie saoudite est absente. Le Mexique est absent. L’Afrique du Sud manque à l’appel», a déclaré le journal alémanique Bund. «L’unité et la solidarité ont été évoquées au début de la conférence du Bürgenstock, mais au moment de parapher le document final décisif, les pays en qui l’on avait placé tant d’espoir ont disparu.»

Relu et vérifié par Balz Rigendinger / traduit de l’allemand avec Deepl / kro

