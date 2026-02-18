Les images d’un siècle d’armes chimiques montrent l’importance de leur interdiction
L'utilisation d'armes chimiques est considérée depuis longtemps comme un outrepassement des limites de l'acceptable en temps de guerre. Dès 1675, la France et l'Allemagne s'accordèrent à Strasbourg pour interdire les balles empoisonnées.
J'explore les relations internationales avec un accent sur la Suisse, mène des enquêtes journalistiques et réalise des interviews profondément personnelles sur les sujets les plus complexes.
Plus de 25 ans d'expérience dans le journalisme. Diplômé de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou et de l'Institut français de presse à Paris. Ancien animateur de télévision et de radio en France et en Russie. Auteur publié, mon livre est conservé à la British Library, à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, au Sénat des États-Unis, etc. Réalisateur de films documentaires. J'ai interviewé des présidents et des rock stars.
En tant que rédactreur photo, je suis responsable de l'utilisation éditoriale de la photographie chez SWI swissinfo.ch et de nos collaborations avec les photographes. Lorsque l'occasion se présente, je prends un appareil photo et accompagne l'un de nos journalistes.
J'ai suivi une formation de photographe à Zurich et j'ai commencé à travailler comme photojournaliste en 1989. J'ai été l'un des fondateurs de l'agence photographique suisse Lookat Photos en 1990. Deux fois lauréat du World Press Award, j'ai également reçu plusieurs bourses nationales suisses. Mon travail a fait l'objet de nombreuses expositions et est représenté dans plusieurs collections.
La guerre chimique à grande échelle a débuté le 22 avril 1915: les forces allemandes ont alors libéré du chlore gazeux près d’Ypres, en Belgique. Il s’agissait de la première utilisation d’une arme de destruction massive au monde.
De la Première Guerre mondiale à celle du Vietnam, en passant par Halabja en Irak, la Syrie et la Russie, les images suivantes documentent plus d’un siècle d’utilisation des armes chimiques et leur coût humain. Elles rappellent pourquoi ces armes sont interdites et les conséquences des violations de cette interdiction.
