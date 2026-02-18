Les images d’un siècle d’armes chimiques montrent l’importance de leur interdiction

Des soldats portant des masques à gaz émergent des fumées mortelles d'une attaque au gaz, avec en arrière-plan un panneau indiquant «Entrée réservée aux urgences». AFP

L'utilisation d'armes chimiques est considérée depuis longtemps comme un outrepassement des limites de l'acceptable en temps de guerre. Dès 1675, la France et l'Allemagne s'accordèrent à Strasbourg pour interdire les balles empoisonnées.

La guerre chimique à grande échelle a débuté le 22 avril 1915: les forces allemandes ont alors libéré du chlore gazeux près d’Ypres, en Belgique. Il s’agissait de la première utilisation d’une arme de destruction massive au monde.

Des décennies d’efforts internationaux pour interdire de tels actes ont abouti à la Convention sur l’interdiction des armes chimiquesLien externe, entrée en vigueur le 29 avril 1997.

De la Première Guerre mondiale à celle du Vietnam, en passant par Halabja en Irak, la Syrie et la Russie, les images suivantes documentent plus d’un siècle d’utilisation des armes chimiques et leur coût humain. Elles rappellent pourquoi ces armes sont interdites et les conséquences des violations de cette interdiction.

Précédent Suivant Extrait du Berliner Illustrierte Zeitung de 1916, légende: «Attaque au gaz, photographiée depuis un avion russe. Publié dans un magazine britannique.» Keystone / Archiv für Zeitgeschichte Traitement des gaz pendant la Première Guerre mondiale. Un soldat est décontaminé à l’hôpital américain d’évacuation n° 2 à Baccarat, en France, le 8 juin 1918. Les armes chimiques ont été utilisées pour la première fois à grande échelle à Ypres en avril 1915, et environ 85’000 soldats sont morts des suites d’attaques au gaz pendant la guerre. Keystone Première Guerre mondiale (1914-1918): des infirmières enfilent des masques à gaz dans les bois près de Couville, en Normandie, France, mai 1917. Photographie anonyme. AFP Aveuglés par les gaz toxiques, des soldats reviennent du combat pendant la Première Guerre mondiale près de Béthune, le 10 avril 1918. Keystone Cinq avions C-123 volant à basse altitude pulvérisent un défoliant chimique au-dessus de la jungle à l’ouest de Huế, au Vietnam, pour détruire la végétation qui cache les routes et les bases ennemies, le 14 août 1968. Keystone / AP Nguyen Thi Tai et Nguyen Thi Thuyet assises devant leur maison à Cam Tuyen, au Vietnam, le 5 octobre 2009. Leur famille affirme que leurs graves handicaps sont dus à l’exposition de leurs parents à l’agent orange. Keystone / AP Une bombe au napalm explose près des troupes américaines en patrouille au Sud-Vietnam, en 1966. Keystone / AP Des enfants terrifiés, dont Kim Phuc, âgée de 9 ans, fuient une attaque au napalm près de Trang Bang, au Sud-Vietnam, le 8 juin 1972. Keystone / AP Un officier soviétique présente des munitions chimiques à l’usine d’armement de Shikhany, en Russie — un site clé dans le développement des agents neurotoxiques Novichok — , le 4 octobre 1987. Keystone / AP L’Irakien kurde Ali Haver tient son fils âgé d’un mois après une attaque au gaz chimique à Halabja, le 17 mars 1988, qui a tué environ 5000 civils. Keystone / AP Le personnel du laboratoire, vêtu de combinaisons de protection, tient un lapin auquel on a injecté un antidote lors d’une démonstration de la technologie russe de destruction des armes chimiques. Keystone Des soldats de la Légion étrangère française s’entraînent en tenue de protection chimique complète en Arabie saoudite avant l’opération Tempête du désert, le 23 octobre 1990. Keystone Des corps gisent à Douma, en Syrie, une ville contrôlée par les rebelles, après une attaque chimique présumée le 7 avril 2018 qui a fait au moins 70 morts. La Syrie et la Russie ont nié toute responsabilité. Keystone Des officiers de l’armée enlèvent le banc où Sergei Skripal et sa fille ont été retrouvés à Salisbury, au Royaume-Uni, le 23 mars 2018. Keystone Des soldats américains retirent des agents chimiques factices lors d’un exercice conjoint avec la Corée du Sud à Paju, le 16 mars 2023. Keystone / AP Image 1

