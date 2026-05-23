L’Helvétistan, une alliance stratégique pour la Suisse

L'Helvétistan est un nom informel désignant un groupe de pays dont la Suisse représente les intérêts au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), deux des principales institutions financières multilatérales au monde.

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Elena Servettaz





J'explore les relations internationales avec un accent sur la Suisse, mène des enquêtes journalistiques et réalise des interviews profondément personnelles sur les sujets les plus complexes. Plus de 25 ans d'expérience dans le journalisme. Diplômé de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou et de l'Institut français de presse à Paris. Ancien animateur de télévision et de radio en France et en Russie. Auteur publié, mon livre est conservé à la British Library, à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, au Sénat des États-Unis, etc. Réalisateur de films documentaires. J'ai interviewé des présidents et des rock stars. Sara Pasino

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse. Autres langues: 3 English en Helvetistan, a key alliance for Switzerland lire plus Helvetistan, a key alliance for Switzerland

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Ce groupe de vote a été créé en 1992, lorsque la Suisse a adhéré à la Banque mondiale et au FMI. Depuis lors, le pays alpin est à la tête de cette alliance, qui regroupe plusieurs pays d’Europe et d’Asie centrale: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Pologne, la Serbie-et-Monténégro, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

Concrètement, cela signifie que la Suisse ne se contente pas de défendre ses propres intérêts au sein de ces institutions, mais qu’elle coordonne également les positions, représente les préoccupations communes et participe à la prise de décision au nom de l’ensemble du groupe. Ces décisions vont de l’approbation de prêts et d’aides financières à la définition de normes environnementales, sociales et de gouvernance qui façonnent des projets à travers le monde.

Edition vidéo: Virginie Mangin

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