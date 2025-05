Roland Büchel: «Le Parlement est très éloigné des Suisses de l’étranger»

Depuis qu’il est entré au Conseil national en 2010, Roland Büchel s’est toujours investi pour défendre les intérêts de la Cinquième Suisse. swissinfo.ch / Balz Rigendinger

Série La Cinquième Suisse sous la Coupole , Épisode 4: Le conseiller national UDC Roland Rino Büchel s’engage au Parlement pour défendre les intérêts des Suisses qui vivent à l’étranger. Interrogé dans le cadre de notre série «La Cinquième Suisse sous la Coupole», il explique ce qui le motive.

Membre de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), Roland Rino Büchel est entré au Conseil national en 2010. Né en 1965, il est le membre le plus âgé de la Commission de politique extérieure. Il fait également partie du Bureau du Conseil national ainsi que de la délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Roland Büchel travaille en tant que manager sportif et conseiller indépendant. Auparavant, il a été notamment responsable du parrainage de l’Union suisse du commerce de fromage et a aussi travaillé pour la FIFA. Il a dirigé des projets dans de nombreux pays et parle cinq langues.

La Cinquième Suisse sous la Coupole: Contrairement à la France ou l’Italie, qui accordent des circonscriptions électorales à leurs citoyens expatriés, les Suisses de l’étranger ne disposent pas de représentation directe sous la Coupole fédérale. Cela ne signifie pas pour autant que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Plus de 60 députés et sénateurs (sur 246) sont membres de l’intergroupe parlementaire «Suisses de l’étranger»Lien externe. Chaque semaine de session, nous donnons la parole à l’un d’entre eux dans notre nouveau format «La Cinquième Suisse sous la Coupole».

swissinfo.ch: Y avait-il pour vous une priorité durant la dernière session ou, plus généralement, dans la politique actuelle?

Roland Rino Büchel: Il n’y a rien eu de particulier dans cette session spéciale; les trois jours ont servi à traiter diverses interventions. Mais plus généralement, la priorité politique du moment est claire: le Conseil fédéral veut se rapprocher fortement de l’UE.

L’UDC analysera de près ces nouveaux accords avec l’UE lorsque nous en aurons enfin la possibilité. Si nécessaire – et c’est ce qui se dessine – nous les combattrons.

Le Conseil fédéral ne veut même pas les soumettre au peuple. Et il se moque de la majorité des cantons. C’est scandaleux. Or qu’est-ce qui rend la Suisse si unique? C’est sa démocratie directe. Les gens sont impliqués – et non pas exclus. Lorsque les choses deviennent importantes, ce ne sont pas les politiciens ni les fonctionnaires qui décident.

Y a-t-il eu un thème lors de cette session spéciale qui soit particulièrement important pour les Suisses de l’étranger?

Dans la communauté des Suisses de l’étranger, on a parfois l’impression que la politique n’est pas très importante, à moins qu’elle ne les touche directement. Les gens se réveillent lorsqu’il s’agit de pensions ou de comptes bancaires, mais pas dans les autres cas. En particulier, les Suisses expatriés d’aujourd’hui, qui travaillent peut-être deux ans à l’étranger avant de revenir, devraient s’intéresser à tout ce que nous faisons ici.

Quelle est la position actuelle de la Suisse dans le monde?

Elle joue un rôle intéressant. Le monde tourne plus vite que d’habitude. Il y a la Russie, qui mène une guerre. Il y a la Chine, qui pense en termes de générations. Et puis il y a le président américain Trump et son entourage, qui vont de tweet en tweet.

Nous ne pouvons pas changer cela, nous devons l’accepter. Il est crucial maintenant d’agir de manière spécifique et de dire que nous avons notre propre modèle. Et nous devons être ouverts et clairs et dire à l’autre partie: «Parlons à tout le monde, même à ceux que vous n’aimez pas».

Si nous nous positionnons correctement et discutons des bonnes choses avec les bonnes personnes, alors, comme un petit bateau à moteur au milieu de ces supertankers, nous avons une chance. Pour l’instant, le cours des choses est souvent perçu de manière trop pessimiste. Dans de nombreux domaines, la Suisse peut faire ce qu’il faut, dans l’intérêt de notre pays.

Pourquoi vous engagez-vous pour la communauté suisse à l’étranger?

Parce que j’en ai aussi fait partie. J’ai travaillé dans près de 20 pays, voyageant et découvrant de nouvelles cultures. J’ai travaillé pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Venise, Milan, Buenos Aires, Paris, Marseille et Montevideo. J’ai terminé ma formation à Venise. Plus tard, j’ai travaillé sur le projet «Immapro», qui a introduit l’informatique dans le réseau extérieur suisse.

Beaucoup des gens que j’ai rencontrés à l’époque sont aujourd’hui consuls ou ambassadeurs. Comme vous le savez, je suis membre de la Commission de politique extérieure du Conseil national depuis 15 ans. Les contacts et les conversations téléphoniques avec ces anciens collègues sont toujours intéressants.

Au cours de ces 15 années, quels ont été les résultats de votre engagement en faveur de la Cinquième Suisse?

Lorsque Didier Burkhalter était à la tête du DFAE, il était question de fermer des représentations suisses dans le monde, par exemple à Chicago ou au Guatemala. A cette occasion, j’ai porté les préoccupations de la Cinquième Suisse devant le Parlement – et le monde politique, tous partis confondus, s’est opposé à ces mesures.

Notre parlement est très éloigné des Suisses de l’étranger, ainsi que des besoins du réseau consulaire et de ses services. Pour moi, c’est fondamental: le DFAE doit être proche des gens. Les contacts humains ne peuvent pas être numérisés.

Avez-vous aussi connu des échecs?

Oui, à l’époque où j’étais encore membre du comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Nous nous sommes battus pour permettre aux Suisses de l’étranger d’accéder aux banques suisses à des conditions décentes. Nous avons perdu cette bataille. Il existe certes d’autres solutions aujourd’hui. Mais c’était vraiment dommage à l’époque. Le Parti libéral-radical a joué un rôle discutable dans cette affaire.

N’est-ce pas simplement la pression des États-Unis qui a empêché de trouver une solution?

Si tel avait été le cas, on aurait alors pu exempter les banques de l’obligation de proposer des comptes aux Suisses résidant aux États-Unis. Si une banque est considérée comme ayant une importance systémique et qu’elle bénéficie d’une garantie implicite de l’État, il doit être clairement établi que cette garantie est assortie d’attentes. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Nous avons raté le coche.

Si vous deviez émigrer, quel pays choisiriez-vous?

En 1991, lorsque je travaillais en Argentine et que mon contrat de travail avec le DFAE arrivait à échéance, je voulais rester dans ce pays. Mais j’ai prolongé mon contrat et travaillé pour quelques mois à l’ambassade à Paris. Ayant reçu une offre d’emploi intéressante en tant que responsable du parrainage chez Swiss Ski, je ne suis finalement pas retourné en Argentine comme prévu.

Je n’ai aucune idée de ce qu’aurait été ma vie si j’avais repris l’avion pour Buenos Aires. Je serais peut-être aujourd’hui moniteur de ski à Bariloche, gaucho quelque part dans le nord ou manager de football à Buenos Aires.

Mais une chose est sûre: l’Argentine m’attire toujours. Il serait intéressant de suivre de près le développement de l’expérience «Javier Milei». Pour l’anecdote, j’ai eu affaire à lui lorsque j’étais responsable du marketing pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en Argentine. C’était en 2001. À l’époque, je l’avais perçu comme un professeur précis, mais presque ennuyeux. Si l’occasion se présentait de revoir ce merveilleux pays, je la saisirais. Cependant, je ne pense pas que j’émigrerais au sens propre du terme.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

