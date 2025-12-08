Affluence record pour les Urbaines

Keystone-SDA

Pour sa 29e édition, les Urbaines a réuni plus de 7500 personnes entre vendredi et dimanche, une affluence record selon le comité d'organisation. Le festival des expérimentations artistiques a programmé 44 propositions disséminées dans onze espaces à Lausanne, Renens et Chavannes.

(Keystone-ATS) Le festival a confirmé sa «vitalité» dans le paysage culturel suisse et international, «rassemblant des publics tant locaux qu’internationaux, avec une présence marquante des scènes anglo-saxonnes», relève lundi soir un communiqué.

La 30e édition des Urbaines est d’ores et déjà programmée du 4 au 6 décembre 2026.