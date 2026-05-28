Agression à la hache à Valangin: psychiatres rejugés

Keystone-SDA

Les avocates des plaignants ont déclaré devant la Cour pénale neuchâteloise que les trois psychiatres ont "violé le devoir de prudence" en sous-estimant le danger d'un patient. Ce dernier s'était enfui de l'hôpital et avait agressé plusieurs personnes avec une hache.

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(Keystone-ATS) «Les risques étaient connus, ou du moins devaient l’être, et étaient prévisibles. Aucune circonstance extraordinaire n’a rompu le lien de causalité», a déclaré jeudi l’avocate Allison Moreno.

«Aucun élargissement du cadre de visite ne devait être autorisé, hors de l’unité fermée», a ajouté l’avocate Cloé Dutoit. «L’annonce de sa fugue à la police aurait dû avoir lieu dans les minutes et pas 1h30 plus tard». Selon elle, cela aurait permis certainement d’interpeller le patient à temps.

Le Tribunal de police de Neuchâtel avait acquitté le 13 décembre 2024 deux des trois médecins psychiatres. Le médecin-chef avait été condamné pour lésions corporelles par négligence à 35 jours-amende à 400 francs. Ce dernier et quatre plaignants sur cinq ont fait appel. L’audience se poursuit.