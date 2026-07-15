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Agression à Vidy (VD): quatre personnes interpellées

Keystone-SDA

Trois personnes majeures et une mineure ont été interpellées après l'agression d'un homme à proximité de la plage de Vidy (VD) le 4 juillet, a informé mercredi la police. Les auteurs présumés ont été placés en détention provisoire.

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2 minutes

(Keystone-ATS) Le samedi 4 juillet, peu après 15h30, la police cantonale vaudoise était avisée d’une agression à proximité de la plage de Vidy, où plusieurs personnes s’en prenaient à un homme, indique-t-elle dans un communiqué. A son arrivée, les auteurs avaient quitté les lieux.

La victime, un Suisse de 35 ans domicilié dans la région, portait un t-shirt sur lequel une inscription «Antifa» était visible. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce t-shirt serait à l’origine de l’agression. La victime, blessée au visage, s’est rendue par ses propres moyens à l’hôpital.

Le 9 juillet, le Ministère public vaudois s’est autosaisi et a ouvert une instruction pénale, dont les investigations ont été confiées à la Police judiciaire de Lausanne. Les suspects identifiés puis interpellés sont un ressortissant italien de 34 ans ainsi que trois Suisses, dont un mineur, âgés respectivement de 31, 30 et 16 ans.

Les personnes majeures sont domiciliées dans le canton de Vaud, le mineur en Valais. Les trois adultes ont été placés en détention provisoire. Le dossier du mineur est instruit par le Tribunal des mineurs.

Déclarations dans les médias et réactions politiques suggèrent des violences politiques d’extrême droite. Des témoignages recueillis par plusieurs médias romands – dont 20 Minutes – évoquent un «groupe d’hommes néonazis» à l’origine de l’agression. Sur les réseaux sociaux, le PS lausannois a condamné «avec la plus grande fermeté cette agression».

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