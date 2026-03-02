Agri Fribourg: processus d’assainissement et de réorganisation

Keystone-SDA

Agri Fribourg va engager un processus d’assainissement et de réorganisation. L'association est confrontée à "une situation financière et organisationnelle" difficile, a-t-elle annoncé lundi.

1 minute

(Keystone-ATS) Le comité cantonal, lors de sa séance du 27 février, a pris connaissance de la situation. «Les causes sont multiples et devront être clarifiées, pour l’instant, la priorité est donnée à l’assainissement», ont indiqué Agri Fribourg et la Chambre fribourgeoise d’agriculture.

«Le comité s’engage à mettre en place rapidement les mesures nécessaires avec l’objectif de faire de cette situation une opportunité pour adapter Agri Fribourg aux conditions actuelles et aux attentes des familles paysannes du canton», peut-on lire dans le communiqué.

Le directeur est absent depuis début janvier pour des raisons de santé. La direction est assurée ad intérim par le président d’Agri Fribourg, Adrian Brügger, qui est par ailleurs député UDC, ainsi qu’avec le soutien du personnel et d’appuis externes.