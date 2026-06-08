Agriculture: Fribourg élabore une stratégie d’irrigation

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg a élaboré une stratégie d'irrigation pour assurer la production agricole locale tout en garantissant une utilisation durable des ressources hydriques. La mise en œuvre de la stratégie est actuellement estimée à environ 69 millions de francs d’ici à 2035, principalement pour la planification et la construction d’infrastructures collectives.

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(Keystone-ATS) L’irrigation constitue un levier essentiel de l’adaptation au changement climatique. L’objectif de la stratégie, qui comprend un plan d’action avec des mesures dans 17 domaines, est «d’assurer un approvisionnement durable en eau pour l’agriculture fribourgeoise et de contribuer ainsi à la sécurité alimentaire du pays, tout en préservant la biodiversité et la qualité des sols», a indiqué lundi le Conseil d’Etat.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du plan climat cantonal, du plan sectoriel de la gestion des eaux et de la stratégie biodiversité cantonale. «Elle constitue un instrument clé de la transition climatique et agricole du canton», a précisé le canton.

Actuellement, le développement de l’irrigation se heurte à des coûts élevés, à un risque économique important pour les exploitants, à un manque de données et de compétences spécialisées, à des procédures administratives complexes et aux aléas du changement climatique. «Le but est de lever ces freins, afin de permettre la mise en place d’une irrigation ciblée, durable et adaptée aux défis actuels», a ajouté le canton.

Soutien financier et technique

La mise en œuvre de la stratégie irrigation repose avant tout sur les exploitants. L’Etat offre un soutien financier sous forme de crédits d’investissement et de subventions à fonds perdus, Grangeneuve va aussi assurer la coordination technique, la formation et l’accompagnement des exploitants. Le Service de l’environnement est responsable du suivi des ressources et des autorisations de prélèvements.

Cette mise en œuvre est actuellement estimée à environ 69 millions de francs d’ici à 2035, principalement pour la planification et la construction d’infrastructures collectives. Les projets en cours (environ 66 millions de francs) peuvent bénéficier de subventions à fonds perdus, à raison d’environ 30% par la Confédération et 35% par le canton. Le solde d’environ 35% doit être supporté par les exploitants agricoles.