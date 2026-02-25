Agriculture: le Valais accentue la lutte contre les nuisibles

Keystone-SDA

La production agricole valaisanne a vécu une année 2025 compliquée. Elle a dû faire face au feu bactérien, à la flavescence dorée, au scarabée japonais ou encore au frelon asiatique. Conscient de cette réalité, le Service cantonal de l'agriculture annonce plusieurs mesures de lutte.

(Keystone-ATS) «Les divers organismes nuisibles et les maladies de quarantaine récemment apparus en Valais peuvent engendrer des pertes allant jusqu’à 40% d’une récolte agricole et une augmentation des coûts de production», a souligné Georg Bregy, l’adjoint du chef du Service de l’agriculture, mercredi en conférence de presse à Châteauneuf. Pour le Service de l’agriculture (SCA), cela se traduit par une vigilance permanente et une présence accrue sur le terrain, aux côtés des professionnels. Le SCA appelle également la population à s’informer et à annoncer les cas suspects.

La flavescence dorée a connu une forte progression en 2025. Le périmètre de lutte contre cette maladie incurable est passé de 590 hectares de vignes à 1321 hectares en trois ans (+ de 15’000 parcelles concernées actuellement), s’étendant désormais à Conthey et à Sion.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

Pour 2026, les mesures de lutte obligatoires sont renforcées: le seuil pour l’arrachage de parcelles atteintes est ainsi réduit de 10% à 5% et l’arrachage de tout cep symptomatique est ordonné dans un délai de 30 jours au lieu d’une année. L’indemnisation baisse de 10 à 3 francs par m2 de vignes arrachées pour s’aligner avec d’autres types d’indemnisations.

Maladie très contagieuse pour les arbres fruitiers, le feu bactérien a infesté 67 ha en 2025 dans la plaine du Rhône, contre plus de 100 ha en 2024. Les mesures de surveillance et de lutte ainsi que la forte implication des producteurs ont permis de diminuer l’incidence de la maladie.

En revanche, un nouveau secteur infesté de 38 ha, entre Riddes et Martigny, est apparu. Six parcelles (1,4 ha) ont dû être totalement arrachées. Plusieurs plantations de poiriers et de pommiers ont été touchées. Quarante cognassiers ont été infestés dans des jardins.

En 2026, des traitements sur la fleur seront obligatoires et une attention particulière devra être accordée aux nouvelles plantations.

Gare au frelon asiatique

Dans la zone infestée par le scarabée japonais – celle du Simplon -, les captures ont diminué de moitié (de 84’000 en 2024, à 42’000 individus en 2025). Un foyer d’infestation a été défini entre Rarogne et Termen, où des nématodes (vers microscopiques) utilisés pour lutter contre les larves ont été appliqués sur les terrains de sport, les gazons autour des piscines et dans les jardins. Il en ira de même en 2026.

La pression exercée par le frelon asiatique sur l’apiculture s’intensifie, elle, à mesure que l’insecte se propage dans le Bas-Valais depuis 2023. La stratégie d’enrayement pour 2026 repose sur trois axes: le piégeage des jeunes reines au printemps, la protection des ruchers ainsi que la recherche et la destruction des nids.

Près de 1 million de francs investis

«La pression sur les organismes nuisibles augmente à cause de divers facteurs», a rappelé Georg Bregy. «Elle s’explique notamment par les changements climatiques, les transports de marchandises et des personnes, la réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, les contraintes économiques de l’agriculture, les maladies et les ravageurs émergents.»

Près de 9000 heures et plus de 930’000 francs ont été investis, en 2025, par l’Etat dans différentes mesures obligatoires de surveillance et de lutte (246’000 francs en 2022). Des chiffres auxquels il faut ajouter des investissements en matière de formation professionnelle et continue, d’information et de conseils aux professionnels.