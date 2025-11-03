La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Aide alimentaire réduite pour des dizaines de millions d’Américains

Keystone-SDA

L'administration Trump a déclaré lundi que l'aide alimentaire dont bénéficient quelque 42 millions d'Américains serait réduite en novembre en raison de la paralysie budgétaire qui dure depuis un mois.

(Keystone-ATS) Le gouvernement va utiliser 4,65 milliards d’un fonds d’urgence pour financer les versements liés au programme Snap, principal programme public d’aide alimentaire aux Etats-Unis. Cela couvrira environ «50 % des aides des foyers éligibles», a affirmé un responsable du ministère de l’Agriculture dans des documents judiciaires.

