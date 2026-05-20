Aide fédérale à l’agriculture, impactée par les accords commerciaux

Keystone-SDA

L'agriculture suisse sera davantage soutenue pour compenser les concessions faites dans les accords commerciaux internationaux. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de faciliter les prêts sans intérêts afin d'encourager les investissements dans les infrastructures.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans les négociations commerciales de la Suisse avec d’autres pays, l’agriculture suisse doit souvent faire des concessions. Pour rester compétitive, elle doit donc adapter sa production aux conditions changeantes du marché.

Le gouvernement entend soutenir le secteur dans cette démarche à travers un soutien ciblé et limité dans le temps, indique-t-il dans un communiqué. Dans le détail, il s’agit d’un supplément pour les crédits d’investissement.

Les moyens pour les prêts sans intérêts seront augmentés de 150 millions de francs en tout entre 2028 et 2031. Les initiatives visant à soutenir les exportations disposeront en outre chaque année d’un million pendant huit ans. Un projet d’ordonnance en ce sens doit être élaboré d’ici fin octobre 2027.