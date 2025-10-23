Accueil des réfugiés d’Ukraine: la Suisse s’écarte de la politique de l’UE

Les personnes déplacées depuis le front ukrainien ont été transférées dans la région de la Transcarpatie. Keystone / EPA / Igor Tkachenko

En novembre, la Suisse limitera l’accueil d’une partie des personnes fuyant l’Ukraine, affirmant que sept régions du pays ravagé par la guerre sont suffisamment sûres pour y rester. Des gens plus proches des zones de combat mettent en doute cette évaluation et rappellent que ces régions subissent encore et toujours des attaques russes par missiles et par drones.

8 minutes

Bien que la Suisse ait suivi l’Union européenne en prolongeant jusqu’en mars 2027 le statut de protection temporaire S pour les Ukrainiens, l’introduction de limites géographiques sur les personnes qu’elle accepte marque une rupture avec ses voisins européens, qui accordent cette protection sans distinction régionale.

À partir du 1er novembre, selon une nouvelle réglementationLien externe adoptée par le Parlement, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) durcira les critères de protection temporaire en classant les régions ukrainiennes comme «sûres» ou «non sûres» pour un retour.

Les demandeurs originaires des régions de Volhynie, Rivne, Lviv, Ternopil, Transcarpatie, Ivano-Frankivsk et Tchernivtsi risquent un refus. Ces nouvelles règles ne concernent cependant pas les personnes déjà au bénéfice d’un statut S en Suisse ni les membres de leur famille vivant encore en Ukraine.

La Norvège a ouvert la voie

La Norvège, qui ne fait pas partie de l’UE, a révisé ses règles de protection temporaire pour les Ukrainiens avant la Suisse, en élargissantLien externe dès janvier 2025 la liste des régions considérées comme sûres pour un retour.

Le ministère norvégien de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué à Swissinfo que, depuis septembre 2024, les Ukrainiens arrivant de régions «suffisamment sûres» ne bénéficient plus de la protection temporaire collective et doivent déposer une demande d’asile individuelle.

La conseillère du ministère Raheela Chaudhry a indiqué que l’évaluation de la sécurité est effectuée par l’autorité norvégienne de l’immigration, sur la base de sources indépendantes telles que Landinfo, une unité spécialisée dans les informations sur les pays d’origine, qui elle-même recueille des données auprès de nombreuses sources.

«La liste des régions sûres peut évoluer en fonction de la situation», a encore précisé Raheela Chaudhry, ajoutant qu’elle avait été élargie à 14 régions en janvier 2025. Le ministère a expliqué que cette mesure visait à «maintenir l’afflux vers la Norvège sous contrôle et à un niveau soutenable», après que les arrivées fin 2023 ont dépassé le total combiné de tous les autres pays nordiques. Bien que les chiffres aient depuis diminué, «l’effet isolé de cette mesure ne peut être quantifié», selon la conseillère du ministère.

Des régions «sûres» sous le feu

Ivan GomzaLien externe, professeur au département des sciences sociales et humaines de l’École d’économie de Kiev, a déclaré à Swissinfo que la logique consistant à diviser l’Ukraine en régions sûres et non sûres n’était que partiellement convaincante.

Ivan Gomza Avec l’aimable autorisation d’Ivan Gomza.

Pour ce professeur, la Transcarpatie et Tchernivtsi restent parmi les régions relativement sûres de l’Ukraine, bien que même ces zones aient récemment été ciblées par des frappes russes.

Les résultats d’une attaque contre une entreprise appartenant à des intérêts américains à Moukatchévo. Keystone / Newscom / Zakapattia Regional Prosecutor Office

L’agence de presse Reuters a rapporté qu’en août 2025, une attaqueLien externe de missile russe contre une entreprise américaine à Moukatchévo, en Transcarpatie, a fait 15 blessés. En juillet 2025, des débris de drone ont tuéLien externe deux civils à Tchernivtsi lors d’une attaque nocturne de grande ampleur.

Ivan Gomza estime que qualifier Lviv, Rivne et Ivano-Frankivsk de régions sûres est discutable. «Ces villes subissent régulièrement des attaques et des coupures d’électricité, rappelle-t-il. Tracer une ligne de démarcation de ce type sera difficile à justifier.»

Et l’universitaire d’avertir que cette politique sera inévitablement perçue comme injuste: «En 2023, les personnes pouvaient entrer dans l’UE indépendamment de leur région de domicile, tandis qu’aujourd’hui, celles qui souhaitent le faire se verront fermer la porte.»

Plus

Plus Diplomatie suisse «J’aimais la Russie… mais ils m’ont jetée dehors» Ce contenu a été publié sur Se déclarer favorable à «la paix dans le monde» suffit à être indésirable en Russie. Le témoignage de Natalia, une Ukrainienne qui ne peut plus retourner en Russie. lire plus «J’aimais la Russie… mais ils m’ont jetée dehors»

La Norvège augmente son soutien financier à l’Ukraine

Bien que la Norvège ait durci sa politique de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens, elle a fortement augmenté son soutien à l’Ukraine. Le montant total atteindra 85 milliards de couronnes norvégiennes (6,7 milliards de francs suisses), soit 50 milliards de couronnes de plus que prévu initialement.

Ces fonds seront destinés à un soutien militaire, notamment l’acquisition de systèmes de défense aérienne, de munitions d’artillerie, de drones et au renforcement des capacités maritimes de l’Ukraine, y compris par la coopération avec son industrie de défense.

En outre, la Norvège dirigera une initiative conjointe des pays nordiques et baltes visant à équiper et former une brigade ukrainienne, en assumant la responsabilité principale de la formation du personnel.

«La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine est un tournant pour l’Europe et représente une menace sérieuse pour la paix et la sécurité européennes», avait déclaré en avril le ministre norvégien des Finances Jens Stoltenberg. «La guerre d’agression de la Russie se poursuit sans relâche, et le pays réarme rapidement ses forces. Je suis donc très heureux que tous les partis politiques du Storting [le parlement norvégien] aient soutenu cette augmentation de notre aide.»

Le soutien de la Suisse se concentre sur les réfugiés

Contrairement à la Norvège, la contribution de la Suisse est majoritairement consacrée aux coûts liés à l’accueil et à l’intégration des Ukrainiens sur son territoire, seule une fraction étant destinée à une aide directe à l’Ukraine.

Le statut S en Suisse Les personnes titulaires d’un permis S en Suisse ont droit à une série de prestations et de soutiens. Parmi celles-ci figurent l’accès aux soins médicaux, l’aide financière et un hébergement auprès de familles privées ou dans des structures mises à disposition par l’État, comme c’est le cas à Genève. Ce programme prévoit une aide de 3’000 francs par personne et par an pour les cantons, afin de soutenir les mesures d’intégration. Les mineurs peuvent fréquenter l’école et les adultes ont la possibilité de s’inscrire à des cours de langue. Les titulaires du permis ont également le droit de travailler en Suisse et peuvent voyager librement dans l’espace Schengen. Le 8 octobre, le gouvernement suisse a décidé de maintenirLien externe le statut de protection S pour les personnes en quête de protection venant d’Ukraine au moins jusqu’au 4 mars 2027. Toutefois, à partir du 1er novembre 2025, les personnes bénéficiant du statut S ne pourront séjourner en Ukraine que pour un maximum de 15 jours par semestre, contre 15 jours par trimestre selon les règles actuelles.

Selon l’Ukraine Support TrackerLien externe de l’Institut Kiel pour l’économie mondiale, la Suisse a alloué 4,27 milliards d’euros (3,97 milliards de francs suisses) à l’Ukraine, un montant presque entièrement consacré aux coûts liés aux réfugiés. Son aide totale, hors dépenses liées aux réfugiés, ne s’élève qu’à 930 millions d’euros.

La Norvège, de son côté, a fourni 6,49 milliards d’euros d’aide totale hors dépenses liées aux réfugiés, auxquels s’ajoutent 3,75 milliards d’euros exclusivement consacrés à l’accueil des réfugiés.

L’UE maintient une protection uniforme

En juin 2025, l’Union européenne a prorogéLien externe sa directive sur la protection temporaire pour les personnes fuyant l’Ukraine jusqu’au 4 mars 2027. La position du Conseil a été représentée par le ministre polonais de l’Intérieur, Tomasz Siemoniak: «Alors que la Russie continue de terroriser les civils ukrainiens par des frappes aériennes menées sans discrimination, l’UE continue de faire preuve de solidarité avec la population ukrainienne. Nous continuerons d’offrir une protection à des millions de réfugiés ukrainiens pendant une année supplémentaire.»

Contrairement à la Suisse et à la Norvège, le cadre européen ne fait pas de distinction entre les régions d’origine et s’applique de manière égale à tous les Ukrainiens déplacés.

Ivan Gomza doute que la Suisse et la Norvège puissent influencer la politique de l’UE, mais il reconnaît que certains États membres pourraient s’appuyer sur leur exemple pour imposer leurs propres restrictions, y compris selon l’âge ou le sexe des personnes arrivant d’Ukraine.

Texte relu et vérifié par Reto Gysi von Wartburg, traduit de l’anglais à l’aide de l’IA/op

Plus

Plus Affaires étrangères Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse La Suisse dans un monde qui bouge. Observez avec nous la politique extérieure suisse et ses évolutions. Nous vous fournissons les approfondissements parfaits pour cela. lire plus Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative