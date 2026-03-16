Aide sociale: pétition de 2000 signatures contre une coupe à Genève

La diminution de 50 francs du forfait d'intégration dans l'aide sociale à Genève ne passe pas. Lundi, une pétition dotée de 1000 signatures sur papier a été remise au secrétariat du Grand Conseil, auxquelles s'ajoute un nombre similaire en ligne.

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(Keystone-ATS) Décidée fin janvier, la modification par le Conseil d’Etat, sans possibilité de référendum, a été considérée comme «injuste» par les personnes affectées, affirme le Syndicat des services publics (SSP) Genève. Associations, syndicats et partis de gauche se sont unis pour porter cette pétition à laquelle le MCG s’est rallié.

Le nouveau dispositif provoque une diminution des prestations pour l’ensemble des adultes bénéficiaires. Les organisations qui ont lancé la pétition souhaitent une réaction du Grand Conseil, dans un environnement de coupes plus larges attendues dans le nouveau projet de budget prévu fin mars.

Si la commission des pétitions la fait suivre au Conseil d’Etat, «ce sera déjà un signal extrêmement important», a affirmé à Keystone-ATS un responsable du SSP, Guillaume Thion.

Près d’une personne sur cinq dans le canton est exposée à la menace de la précarité, selon cette coalition d’opposants. Plutôt que la réduction décidée par les autorités, elle demande notamment un soutien accru aux familles monoparentales, une diminution des loyers et des primes maladie ou encore davantage de moyens pour l’Office cantonal de l’emploi, l’Hospice général et les services sociaux.

Outre les signatures, les pétitionnaires lancent une plateforme contre la précarité qui sera opérationnelle d’ici fin mars, avec un noyau dur pour pouvoir réagir rapidement. Des rencontres auront lieu régulièrement. «Ce qui nous manquait, c’était de pouvoir réunir les travailleurs, les responsables politiques, les personnes affectées et les alliés», ajoute également le responsable du SSP.