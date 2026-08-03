Aigle (VD): l’incendie de toitures au centre-ville est éteint

Keystone-SDA

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L'important incendie de toiture qui s'est déclaré durant la nuit dans la vieille ville d'Aigle (VD) est éteint. Les sapeurs-pompiers sont venus à bout des derniers foyers résiduels lundi vers 14h00.

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(Keystone-ATS) Le fait que l’incendie touche des anciens immeubles du centre-ville a marqué l’opération. «Comme souvent dans les vieilles villes, il s’agissait de lieux très imbriqués où les toitures se touchent et où les combles communiquent, ce qui facilite la propagation du feu», a observé le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, pour Keystone-ATS.

De tels lieux compliquent également l’accès des pompiers. «Il n’y a pas forcément la place pour mettre les engins», a-t-il précisé.

L’alerte a été donnée lundi matin à 03h54. Six immeubles ont été touchés. Leurs habitants ont été évacués dans la salle de gym du collège. Ils ont pu sortir de chez eux par leurs propres moyens. En fin de journée, certains allaient pouvoir regagner leur logement.

Les habitants des immeubles alentour ont également été évacués en raison du dégagement de fumée. L’incendie n’a fait aucun blessé. La zone est restée fermée une bonne partie de la journée.

Près de 60 sapeurs-pompiers de quatre corps différents et une quinzaine de véhicules ont pris part à l’intervention. Les causes du sinistre sont pour l’heure inconnues.