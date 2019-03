Un logement bon marché?

La construction de la maison a coûté environ 70’000 francs. Il y a aussi des frais d’exploitation pour la location de l’emplacement et les frais accessoires. Au camping, Moni et Marlies paient 350 francs par mois pour l’emplacement, ce qui inclut l’eau. A cela s’ajoutent 400 francs par an pour l’électricité – le courant étant presque gratuit durant le semestre d’été grâce aux panneaux solaires. Le gaz et le bois représentent 200 francs de plus par an. Enfin, le couple doit encore dépenser 500 francs par an pour l’assurance bâtiment.

Au total, vivre dans une micro-maison coûte moins de 500 francs par mois (hors frais de construction). A titre de comparaison, le loyer mensuel moyen d'un appartement d'une pièce en 2015 s'élevait à 729 francs au niveau national – hors frais annexes et de chauffage. Dans le même temps, un appartement de trois pièces à Zurich coûtait en moyenneLien externe 2432 francs. Pour de nombreuses familles, les frais de location constituent le poste le plus important du budget familial.

Grâce à ce loyer très modéré, la famille Vins peut vivre grâce au salaire de Moni – un poste d’enseignante primaire à 50% – ainsi qu’à de petits boulots. Cela leur laisse beaucoup de temps à passer avec leur famille.